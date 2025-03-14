不讓馬斯克趁政府關門時裁員！美參院民主黨領袖：不會阻止共和黨權宜支出法案通過

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-14 08:50

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美國參議院民主黨領袖舒默周四 (13 日) 撤回了阻止共和黨權宜支出法案通過的威脅，為聯邦政府避免停擺鋪平了道路。

舒默說：「我將投票支援讓政府保持運作，而不是讓它停擺」，並稱政府停擺「將讓川普和馬斯克可以為所欲為。對川普來說，關閉政府將是一份禮物。這將是讓他從可怕的計畫中分心的最好方式。」

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舒默的舉動可能為持續多日的僵局帶來解決方案。民主黨和共和黨此前一直在進行一場高風險的博弈，焦點在於民主黨堅持要求支出方案需要包含對馬斯克領導的政府效率部削減成本行動施加一些限制，而共和黨拒絕讓步。

舒默周三 (12 日) 曾說，民主黨將阻止共和黨的權宜支出法案，該法案擬為政府提供資金直至 9 月 30 日。他敦促共和黨接受民主黨提出的替代方案，即短期撥款至 4 月 11 日。

民主黨中最堅定的支援者強烈要求採取對抗措施，以限制川普和馬斯克對聯邦機構的拆解行動，但黨內許多溫和派人士對政府停擺持謹慎態度，擔心因此背上破壞政府服務的駡名。

民主黨面臨巨大的壓力，他們必須盡一切努力阻止川普政府的政府效率部 (DOGE)，該部正在對政府機構進行破壞，並開除數千名聯邦工作人員。

川普周四雖表示將介入談判，但也開始將任何可能引發的混亂歸咎於民主黨。他在橢圓形辦公室會議上說：「如果政府關閉，那不是共和黨的錯。」