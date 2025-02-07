暴增614%！DeepSeek超越谷歌Gemini 成全球第二受歡迎AI聊天機器人

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-07 17:30

‌



最新數據顯示，近來紅遍海內外的中國開源 AI 工具 DeepSeek 網站用戶數量超過谷歌 (GOOGL-US) 聊天機器人 Gemini，此前 DeepSeek 在美國的訪問量也在上周二 (1 月 28 日) 達到創紀錄的 4900 萬次，比前一周暴增 614%，成為全球第二受歡迎的 AI 聊天機器人。

科技媒體《The Information》報導，網站追蹤公司 SimilarWeb 估計，DeepSeek 網站用戶數量短短一周就超過谷歌 Gemini，DeepSeek 上周五 (1 月 31 日) 在美國的日訪問量為 240 萬次，比 Gemini 的 150 萬次高出 60%，而 OpenAI 的 ChatGPT 仍是 DeepSeek 的 8 倍，當天訪問量為 1930 萬次。

‌



在美國以外，DeepSeek 和 Gemini 之間的差距則更大。

根據 SimilarWeb 數據，DeepSeek 上周五在除中國以外的全球訪問量為 2920 萬次，是 Gemini 的三倍多，上周二創紀錄的 4900 萬次雖不包括基於應用程式的流量，但凸顯出 DeepSeek 的快速成長。

一個月前，DeepSeek.com 的日均訪問量為 30 萬次，但到上周一 (1 月 27 日) 激增至 3340 萬次，並在當日震撼了美國科技股。

DeepSeek 成功的主要原因是推出開源的 V3 模型，吸引全球開發人員和公司的關注。V3 訓練成本為 550 萬美元，明顯低於美國類似解決方案的成本，但能力跟 ChatGPT 功能相當，頓時讓這個開源 AI 工具成為希望採用 AI 技術，但不想依賴雲敦服務的組織具有吸引力。

2024 年 12 月，DeepSeek-V3 模型發佈，性能對齊海外領軍的閉源模型。根據官方技術論文，V3 模型的總訓練成本為 557.6 萬美元，而 GPT-4o 等模型訓練成本約為 1 億美元。DeepSeek 公司成立於 2023 年 7 月，是中國一家致力於實現通 AGI 的科技新創公司。

上周六 (1 日)，DeepSeek 的 AI 助手在 140 個市場下載次數最多的移動應用程式排行榜上名列前茅，國外大型科技公司如微軟、輝達、亞馬遜等均已上線部署支援用戶訪問 DeepSeek-R1 模型。

不過，隨著 DeepSeek 爆紅，也推動海外 AI 巨頭加速推陳出新。

谷歌 Gemini 系列周三 (5 日) 全面上新，包括正式版 Gemini 2.0 Flash、Gemini 2.0 Flash-Lite 及新一代旗艦大模型 Gemini 2.0 Pro 實驗版，並在 Gemini 應用程式中推出推理模型 Gemini 2.0 Flash Thinking 實驗版，向近期爆紅的 DeepSeek-R1 和 OpenAI 旗下 o3-mini 做出最新回應。

此外，OpenAI 今 (7) 日也在 X 上宣佈面向免費和付費使用者更新 o3-mini 的思維鏈，並為付費用戶更新 o3-mini-high 的思維鏈，更透明詳細地展示模型的「推理」步驟以及得出答案的方式。