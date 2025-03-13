傳普丁可能拖延烏克蘭停火談判 尋求符合條件的協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-13 01:15

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彭博周三 (12 日) 援引一名知悉克里姆林宮想法人士消息報導，俄羅斯總統普丁可能會同意最終的停火條款，但他希望在此之前先達成自己的條件，這可能會拖延談判的進程。

據悉，普丁希望在達成停火協議之前，確保他的要求被納入考量。據知情人士透露，普丁將嘗試延長協議的談判時間。俄羅斯官員並未與美方討論烏克蘭代表團在沙烏地阿拉伯吉達 (Jeddah) 達成的具體協議，而克里姆林宮認為這一框架不可接受。

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美國和烏克蘭官員達成的協議使普丁面臨兩難處境。迄今為止，普丁成功避開了白宮對烏克蘭總統澤倫斯基的高壓策略。然而，吉達達成的協議框架並未解決俄羅斯此前所要求的條件，這些條件包括必須處理長期和平解決方案的具體細節。普丁從 2022 年 2 月發動的這場戰爭中尋求的解決方案未被充分考慮。

普丁立場的人士表示，克里姆林宮可能會要求停止對烏克蘭的武器供應，作為停火條件。

卡內基俄羅斯歐亞中心 (Carnegie Russia Eurasia Center) 的資深研究員 Tatiana Stanovaya 受訪時表示：「普丁不會給出簡單的『是』或『否』答案。即使在一個理想的情況下，普丁對停火做出某些姿態，那也仍然只是臨時的，並附有非常苛刻的條件。」

俄羅斯此前曾要求烏克蘭成為中立國，並大幅縮減其武裝力量規模。

作為烏克蘭接受美方停火提議的交換，川普政府同意解除對基輔的軍援和情報凍結。川普表示，美方官員將在周三與俄羅斯方面進行對話，並且他有可能在本周與普丁進行通話。

克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 周三表示，莫斯科正在等待協議的具體細節，但並未排除兩國領導人通話的可能。彭博先前報導稱，美國總統川普的特使魏科夫 * Steve Witkoff)將於本周前往莫斯科與普丁會面

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在周三表示，他敦促莫斯科接受該協議條款，並指出烏克蘭未來抵禦俄羅斯的能力將是談判的一部分。他在愛爾蘭香農機場 (Shannon Airport) 的記者會上說：「我們會討論如何構建一個有效的地面威懾。」

澤倫斯基周三表示，如果俄羅斯最終同意停火，國際合作夥伴將需要幫助監控停火情況。他告訴基輔的記者說：「對我們來說，如何監控它是清楚的，但考慮到四處一片寂靜——並意識到我們面對的是誰——以及過去幾年的經驗，技術援助是必要的。」

普丁多次拒絕川普快速結束戰爭的提議。他在去年 12 月的年終記者會表示：「我們不需要停火，我們需要的是和平：持久的、長期的，並且有對俄羅斯聯邦及其公民的保證。」

川普仍表示他相信普丁渴望和平。華府可能會提供與普丁的峰會作為交換條件，讓普丁在前總統拜登政府幾乎與莫斯科斷絕聯繫後，重新回到國際舞台。

西方安全官員表示，普丁故意提出極端要求，因為他知道這些要求對烏克蘭和歐洲來說是不可接受的，他準備繼續戰鬥。與此同時，來自法國、意大利、波蘭、英國和德國等歐洲軍事強國的國防部長們本周三在巴黎聚集，協調對基輔的支持。