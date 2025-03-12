俄烏衝突初露和平曙光 止戰後大宗商品與全球金融市場將有何變化？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 16:00

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俄烏衝突在周二 (11 日) 迎來和平曙光，烏克蘭總統澤倫斯基當天宣布，烏克蘭準備在整個前線停火 30 天，並稱已做好和平的準備，接下來將由俄羅斯展現是否想要結束還是繼續戰爭，美國總統川普則稱希望俄國總統普丁也能同意來讓和平能夠有所進展，這需要雙方共同努力。

隨著俄烏衝突顯現緩和跡象，金融市場已開始就可能的停戰對資產價格影響展開前瞻性討論，主要聚焦在風險偏好切換、大宗商品價格重構以及避險資產回檔等關鍵議題。

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招商證券表示，若俄烏衝突結束，歐元很可能出現一次性估值修復，美元指數 (DXY) 將向下跌破 100。

大宗商品方面，俄烏衝突停止後，能源供應緊張局面可能緩解，國際油價和天然氣價格有望回落。

不過，中信建投證券分析指出，石油和天然氣背後關注點仍在美國對俄羅斯的原油制裁和 OPEC + 延後增產計畫，俄國對歐洲能源供給恢復的難度較大，因此能源價格受衝擊有限。從長期來看，歐洲產業競爭力疲弱問題難解，俄歐能源格局未必能回到從前，恐影響其長期前景。

此外，俄烏衝突停止將提振市場信心，尤其是烏克蘭及周邊國家股市可能受惠於經濟重建預期而上漲，基建、消費族群有望受益。同時，在慕尼黑安全會議之後，歐洲增加自身防務支出機率提高，歐洲航空與國防指數大漲，創俄烏衝突以來單日最高漲幅。