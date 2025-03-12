俄烏衝突初露和平曙光 止戰後大宗商品與全球金融市場將有何變化？
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-12 16:00
俄烏衝突在周二 (11 日) 迎來和平曙光，烏克蘭總統澤倫斯基當天宣布，烏克蘭準備在整個前線停火 30 天，並稱已做好和平的準備，接下來將由俄羅斯展現是否想要結束還是繼續戰爭，美國總統川普則稱希望俄國總統普丁也能同意來讓和平能夠有所進展，這需要雙方共同努力。
隨著俄烏衝突顯現緩和跡象，金融市場已開始就可能的停戰對資產價格影響展開前瞻性討論，主要聚焦在風險偏好切換、大宗商品價格重構以及避險資產回檔等關鍵議題。
俄烏衝突期間，作為傳統避險資產的黃金 (XAUUSDOZ) 因避險情緒持續走漲，但衝突停止將顯著降低市場對避險資產的需求。
中信建投出具研究報告指出，俄烏衝突一旦出現實質性緩和，部分資產的波動性仍可能放大，尤其是處於歷史高檔的黃金，恐面臨回檔壓力。
此外，美元在俄烏衝突期間因避險屬性而走強，歐元 (USDEUR) 則因能源危機和地緣風險疲軟。衝突結束，美元可能因避險需求減少而走弱，歐元則可能因歐洲經濟復甦預期增強而走強。
中信建投認為，歐洲能源供應穩定性提升將增強經濟信心，推動歐元升值。停戰可能也會加速歐洲安全支出增加，刺激國防類股行情，間接支撐歐元區股市。
大宗商品方面，俄烏衝突停止後，能源供應緊張局面可能緩解，國際油價和天然氣價格有望回落。
不過，中信建投證券分析指出，石油和天然氣背後關注點仍在美國對俄羅斯的原油制裁和 OPEC + 延後增產計畫，俄國對歐洲能源供給恢復的難度較大，因此能源價格受衝擊有限。從長期來看，歐洲產業競爭力疲弱問題難解，俄歐能源格局未必能回到從前，恐影響其長期前景。
此外，俄烏衝突停止將提振市場信心，尤其是烏克蘭及周邊國家股市可能受惠於經濟重建預期而上漲，基建、消費族群有望受益。同時，在慕尼黑安全會議之後，歐洲增加自身防務支出機率提高，歐洲航空與國防指數大漲，創俄烏衝突以來單日最高漲幅。
全球債券市場也可能因風險偏好回升而出現資金流向調整，烏克蘭債券、俄羅斯盧布、歐股及歐元將是受益對象。
俄烏衝突停止亦將加速全球經濟復甦，尤其是歐洲地區，經濟復甦將帶來更多就業機會和消費信心提升，進而推動房地產、汽車等大額消費成長。
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