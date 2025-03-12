〈美股盤後〉川普關稅不確定性 道瓊收黑近480點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-12 05:09

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川普關稅不確定性持續撼動市場，美股主指週二 (11 日) 盡墨，道瓊收跌近 480 點，盤中一度狂瀉 736 點，連續第二個交易日下跌。

白宮週二發布聲明確認，週三將開始對所有從各國進口到美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅。

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美加關稅戰可謂峰迴路轉。美國總統川普週二宣布將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從 25% 提高一倍至 50%，藉此報復加國安大略省對輸美電力加徵 25% 附加稅，但川普後來表示願意讓步。

而安大略省長福特 (Doug Ford) 在與美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 談話後宣布，同意暫停對輸美電力徵收 25% 的附加稅。福特將於週四前往華府與川普商務團隊會面，討論解決關稅問題的可能方案。

除了關稅消息外，烏克蘭同意美國臨時停火計畫推助美股脫離盤中低點。美國國務院聲明表示，烏克蘭願意接受美方建議，立即實行為期 30 天臨時停火，美國則同意恢復與烏克蘭情報共享及援助，兩國也同意盡快就開發關鍵礦產達成全面協議。

值得關注的是，川普週二舉行「商業圓桌會議」(Business Roundtable) ，會見來自全美各地企業高管、華爾街投行高層。

隨著企業經濟預測大幅下調、市場顛覆對經濟成長的看法，開始評估出現停滯性通膨的可能性，華爾街情緒變得越來越令人擔憂。

週二公布勞動力市場數據基本上符合預期，短天期美債殖利率仍接近去年 10 月中旬低點。市場接著將關注兩份關鍵通膨報告，包括週三公布的二月份消費者物價指數 (CPI) 和週四的二月份生產者物價指數 (PPI)。

美股週二 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 478.23 點，或 1.14%，收 41,433.48 點。

那斯達克指數下跌 32.22 點，或 0.18%，收 17,436.1 點。

S&P 500 指數下跌 42.49 點，或 0.75%，收 5,572.07 點。

費城半導體指數下跌 31.02 點，或 0.70%，收 4,374.07 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 183.93 點，或 1.59%，收 11,718.11 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 上漲 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.92%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.10%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.076%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.05%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.92%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收高 3.79% 至每股 230.58 美元。在經歷了五年來最糟糕的一天後，該股週二反彈，執行長馬斯克表示，該公司將加倍增加美國產量。川普先前發文力挺，他將用支票全價購買一輛特斯拉電動車，以此來表達他對馬斯克的支持。

Meta (META-US) 走升 1.29% 至每股 605.71 美元。臉書母公司 Meta 正在測試與台積電 (TSM-US) 合作生產的自研人工智慧 (AI) 訓練晶片，目的是要降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴、減少基礎設施成本。

達美航空 (DAL-US) 股價暴跌逾 7%，延續週一的跌勢，達美航空預計第一季每股純益為 0.30 美元至 0.50 美元，而先前預期為 0.70 美元至 1.00 美元。營收成長預計將年增 3% 至 4%，低於早先預期的 7% 至 9%。

百貨公司 Kohl"s(KSS-US) 因公布財測和第四季業績不及預期，其股價崩跌逾 24%，創下 52 週新低。

經濟數據

美國 1 月 JOLTS 職位空缺數報 774 萬人，預期 760 萬人，前值 758 萬人

華爾街分析

AJBell 投資分析師 Dan CoatsworthCoatsworth 稱：「川普曾被視為市場的救世主，他承諾降低稅收和放鬆監管。現在他的行為變成厄運的預兆。當人們思考關稅是否會適得其反，導致衰退而不是經濟繁榮時，衰退一詞又成為市場熱門話題。」

摩根士丹利分析師 Andrew Slimmon 表示：「股民似乎正關注關稅的陰暗面，而我只是不太相信它會引發通膨或毀掉經濟。」

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 表示：「如果沒有出現對政策引發的增長放緩的擔憂，那麼這個市場目前處於『公允價值』區間，如果能承受波動，可能會引發多頭的進場。」