日財務大臣：日債殖利率上升不全然是壞事
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-11 17:00
近期日本公債殖利率的上升引發市場關注，日本財務大臣周二 (11 日) 表示，這將對經濟產生正反兩面影響，而非僅負面衝擊，藉以緩解外界的憂慮。
雖然由於全球市場對經濟前景的擔憂，10 年期日本政府債券殖利率周二有所下跌，但此前曾於周一觸及 1.575% 的 17 年新高。財務大臣加藤勝信表示：「較高的殖利率將以多種方式影響經濟。」他補充說，雖然發行人的利息支出將會增加，但購買者的利息收入也會隨之增加。
加藤此番言論，很大程度上是為了淡化近期市場對於殖利率上行軌跡的擔憂。他的談話表明，政府不僅僅擔憂殖利率上升可能導致的債務償還成本增加或經濟活動降溫等問題。
就在加藤發表評論的前一天，日本首相岸田文雄表示，政府將「確保充分準備」，以應對長期殖利率的急劇上升。岸田首相的言論暗示政府對近期殖利率的上升高度關注。
考慮到日本龐大的債務負擔，較高利率的影響尤其顯著。國際貨幣基金 (IMF) 估計，日本今年的公共債務約占 GDP 的 233%。據預計，僅僅是償還日本過高的債務，就將占據從明年四月開始的年度預算近四分之一。
多年來，日本銀行 (BOJ) 一直將長期債券殖利率控制在接近零的水平，作為其旨在產生刺激經濟強勁增長的通貨膨脹周期的努力的一部分。去年，日本央行放棄了對殖利率的控制，並承諾逐步減少其購債規模，從而取消了殖利率的上限，允許市場決定價格。
日本央行仍然表示，如果殖利率出現劇烈波動，將會採取干預措施，但究竟多大規模的變動會觸發干預，目前尚不明朗，這給日本政府債券交易員帶來了不確定性。
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