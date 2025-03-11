加拿大出手報復了！安大略向美三州供電漲價25% 美官員稱川普仍可能撤銷石油關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 10:55

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為報復美國總統川普的關稅措施，加拿大安大略省長 Doug Ford 周一 (10 日) 宣佈，向美國三個州份的供電加價 25%，並稱在關稅威脅徹底消除之前，安大略省不會退縮。

Ford 周一指示省內的電網營運商，對所有出口到美國明尼蘇達州、密西根州和紐約州的電力徵收每兆瓦時 10 加元的附加費。

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Ford 發出聲明指出，做法是逼不得已，並指川普要為此事負責，並為美國民眾感到難過。「若貿易戰持續下去，他將毫不猶豫地提高收費，甚至完全切斷電力出口。」

在美國對加拿大產品徵收關稅生效後，Ford 在上周便承諾對供往美國的電力加價，並堅稱即使在白宮同意豁免汽車和兩國現有貿易協定涵蓋的一些其他產品後，安大略省仍將堅持加價舉措。

根據《彭博資訊》計算，2023 年紐約州約 4.4% 的電力依賴加拿大進口，明尼蘇達州和密西根州從加拿大進口的電力比例更低。

目前，安大略省與紐約州有 7 條輸電線路，與密西根州有 4 條，與明尼蘇達州有 1 條。

與此同時，美國能源部長 Chris Wright 周一也表示，川普可能會考慮撤銷下月對加拿大石油加徵進口關稅的想法。

Wright 在標普全球 CERAWeek 能源大會記者會上對幾乎所有跟關稅有關問題都給出相同的回答，也就是現在下結論還為時尚早。

Wright 指出，達成協定並撤回關稅的可能性仍然存在。「我認為現在下結論還太早，但各方正在進行非常積極的對話。所以，取消關稅確實是有可能的。」

但被問到目前有多少加拿大石油符合 USMCA 規定，以及多少原油將受到關稅影響時，Wright 則拒絕透露細節。