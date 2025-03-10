DeepSeek引領中國AI軍備競賽 陸港科技股信心提升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-10 09:41

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過去三年以來，陸港股黯淡無光，但 DeepSeek 的橫空出世，讓中國科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今 (2025) 年以來，香港恆生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，迄今漲幅近 18%，推動港股大漲的主要推手就是科技股。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，目前港股漲幅集中於恆生科技股巨頭，其餘板塊輪動受惠程度有限，但考量中國 AI 軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續 AI 浪潮題材。

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陳意婷指出，DeepSeek 的中國雲巨頭及邊緣 AI 相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。長線而言，未來 3 年，阿里雲將投入超過人民幣 3800 億元，用於建設雲和 AI 硬體基礎設施，總額超過去 10 年總和，DeepSeek 發布後，阿里雲需求顯著成長，其中推理需求占增量需求的 60~70%。整體來說，DeepSeek 低成本與小參數的技術特性，有利邊緣 AI 裝置發展。

而中國身為此波算力成本下降之主角，且為全球邊緣 AI 裝置潛在需求最大國，DeepSeek 為 AI 浪潮前期受制於晶片禁令的中國開了一扇窗，AI 後續發展可期，看好中國邊緣 AI 相關裝置及其應用，建議於波動中分批布局。

陳意婷指出，除了 AI 之外，中國房市近期亦有觸底反彈跡象，中國 50 城住宅成交量跌幅逐步縮小，且 20 大城市二手房成交套數同比增速轉正，顯示房市有初步復甦跡象，將持續觀察成交量價、建商投資及到位資金等數據。房價預期止穩，加上消費政策發酵、居民消費信心復甦，有利陸港股的消費題材回溫，將關注不畏關稅或出口影響的新興消費。