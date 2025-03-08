大摩：被動型基金驅動 陸股2月外資轉淨流入

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 11:20

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摩根士丹利在 3 月 5 日發布的報告指出，經過三個月的資金流出後，2025 年 2 月份中國股票迎來了外國基金的資金流入。此次資金流入主要由被動型基金推動，但相較於去年 10 月的股市上漲時期，規模顯得較為溫和。儘管外國主動型基金仍在持續流出資金，但流出的速度卻減緩。同時，中國 A 股也出現了明顯的資金流出。

報告分析了大摩的可變資本投資公司（SICAV）基金樣本庫，該庫包括「國際基金：晨星中國股票」中規模最大的 40 只主動型基金，以及「國際基金：晨星新興市場股票」中規模最大的 40 只主動基金，管理資產總規模達到 1,140 億美元。此外，大摩的美國基金樣本庫由「美國基金：晨星中國股票」中規模最大的 20 檔主動型基金和「美國基金：晨星新興市場股票」中規模最大的 40 檔主動型基金組成，管理資產總規模為 2,580 億美元。大摩選擇追蹤管理資產規模最大的基金，以確保數據品質更佳。

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自 2024 年 11 月起，海外註冊基金經歷了連續三個月的資金流出，然而 2025 年 2 月對中國股票的資金流入達到了 38 億美元。這筆資金流入主要由被動型基金的 50 億美元流入推動，而主動型基金則繼續流出 12 億美元，流出速度較 1 月的 17 億美元則減緩。與去年 9 月 25 日至 10 月 8 日的股市上漲相比，本輪從 1 月 13 日至 2 月 28 日的被動型基金流入規模顯得更加溫和，達到 50 億美元，而去年同期則為 150 億美元。

值得注意的是，本輪資金流入主要由歐盟的被動型基金推動，而去年則是由美國的被動型基金推動。分析認為，這一輪的上漲更多集中在人工智慧和科技相關板塊，相關企業的規模相對較小。截至 2 月 28 日，自 2022 年 10 月以來的累計外國被動型資金流入已回到 2024 年 10 月初的水平，而累計外國主動型資金流入則觸及自 2022 年末以來的歷史低谷水平。

根據最新數據，全球基金、亞太地區基金以及新興市場基金對中國股票的低配比例保持穩定，分別為 1.1 個百分點、1.6 個百分點和 3.1 個百分點。在產業配置方面，主動型基金經理人在本季初期對非必需消費品、媒體和娛樂產業的超配增加最多，而對必需消費品及家電和飲料產業的超配所減少。同時，主動型基金經理人在本季初對科技硬體與設備以及汽車與零件產業的低配增加最多，但對銀行業的低配所減少。

在公司層面，本季初增持最多的公司包括美團、中國建設銀行、攜程和中國人民財產保險，而減持最多的則是貴州茅台和美的集團。

此外，針對中國 A 股的國內被動型基金在經歷了自 2024 年 6 月起連續 8 個月的淨流入後，於 2025 年 2 月出現了 170 億美元的顯著淨流出，這與 A 股市場表現不佳的情況相吻合。同時，港股通南向資金在 2025 年 2 月持續保持強勁勢頭，淨流入 196 億美元，而 2024 年全年淨流入為 1,030 億美元。

北向資金每日淨流入數據自 2024 年 8 月 19 日停止披露，作為替代，分析師觀察了境外被動型基金對滬深 300 指數的資金流向，歷史數據顯示其與北向資金淨流入有較好的相關性。 2025 年初，境外被動型基金對滬深 300 指數的資金明顯流出，但在 2 月中旬趨於穩定。