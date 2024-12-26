展望2025！外資看中國股市 消費是最大關注

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-26 09:10

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2024 年行將結束，中國股市這一年可謂一波三折，儘管第一季觸及階段新低，但就全年來看，表現不俗，上證綜指全年漲幅接近 14%，港股超過兩成的漲幅，甚至超車今年全球投資寵兒日本股市。

據《第一財經》周三（25 日）報導，當前外資最關注的就是刺激政策的具體數字，以及錢怎麼花。刺激措施能否重啟消費是關鍵。在外資看來，相較於刺激基建投資，刺激消費對經濟的拉動更具可持續性。

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多家海外機構的股票投資經理提及，「以舊換新」政策在第三季拉動了家電、汽車消費，這也釋放了積極信號，即民眾並非只會把錢存起來，他們仍有消費需求。

更關鍵的是，2025 年外需很可能會下降，中國需要尋找出口以外的經濟成長引擎，內需將成為重點。

野村預計，川普下一任期內，中國出口將面臨壓力。美國關稅可能將在 2025 年中開始對中國出口產生影響，同時「最低免稅門檻規則」可能會在 2025 年修訂。今年第四季提前發貨也將為 2025 年出口增長帶來一定回落壓力。

無獨有偶，施羅德基金管理（中國）副總經理安昀說，2025 年轉向內需，仍需要政策助力。具體而言，1998 年加槓桿的是居民部門，通過大規模發展住宅市場拉動內需；2008 年和 2015 年，部分槓桿由企業或居民承擔；當前挑戰在於，由於整體槓桿率較高（居民、企業等），需要通過更直接的財政刺激，以拉抬內需。

在他看來，當前政策效果比較彰顯的領域依然是一些傳統早周期行業，比如房地產、汽車和家電。當前市場關注的重點一是房產交易復甦能否持續，二是「以舊換新」補貼是否會延續、能延續多久？這兩個問題當下暫時沒有明確答案。

中國政府在 7 月 25 日發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統籌安排人民幣 3,000 億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品「以舊換新」。