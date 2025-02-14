摩根士丹利：AI提振中國股市 但逆風猶存
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-14 13:40
摩根士丹利分析師表示，自 DeepSeek 發表後，人們對中國人工智慧能力的樂觀情緒，提振了中國大陸股市的情緒。但由於中國其他經濟狀況依然較為疲軟，科技和非科技產業之間的分歧日益擴大。
自 1 月中旬以來，中國上海深圳 CSI 300 指數上漲 2.2%，香港恒生指數上漲 13.5%。
摩根士丹利指出，DeepSeek R1 的推出，被視為可以與 OpenAI 等公司的產品相媲美，儘管美國對中國實施技術出口限制，這一發展仍激發了市場對中國在 AI 領域保持競爭力的信心，並帶起中國國內股市的漲勢。投資者預期，包括科技、公用事業和能源在內的廣泛產業，將受益於 AI 的發展。
摩根士丹利預計，短期內，各大經濟體的表現仍將呈現分化趨勢，通貨緊縮可能會對經濟更為敏感的非科技產業帶來壓力，但預計中國科技業的復甦仍將持續。
分析師認為，中國市場的進一步看漲情緒將主要受到地緣政治發展 (特別是中國與美國的關係)、當地刺激措施以及 AI 普及速度的推動。近期媒體報導顯示，中國政府正試圖透過在俄羅斯和烏克蘭之間扮演和平斡旋者的角色，來改善與美國的關係。
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