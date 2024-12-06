外資情緒轉向？瑞銀資產管理：中國股市投資機遇樂觀

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-06 16:50

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瑞銀資產管理 5 日發布最新報告指出，中國股市的投資機會非常樂觀，尤其看好在海外市場佔有率不斷增長的公司。

隨著全球市場趨向難以預測，分散投資再次成為投資實務的核心原則。

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瑞銀資產管理全球投資總監 Barry Gill 在評論全球分散投資的趨勢以及中國在投資組合中的作用時表示「中國是我的首選，這是目前全球最便宜的股票市場。無論是政策刺激還是企業的資本配置決策等，中國從許多方面都有潛力給投資者帶來驚喜。」

報告也指出，國跨越了轉型之路上最具挑戰性的時期，除財政及貨幣政策，中國努力為消費者、投資者及企業提供保障性支持的相關措施也有助於市場恢復信心。透過降低房地產市場風險並提高製造業及出口行業的競爭力，中國在經濟模式的結構性轉型方面已取得重大進展。

值得注意的是，華爾街交易員正透過大額看漲選擇權「佈局 A 股」。數據顯示，12 月 2 日，有超過 20 萬份 Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代號為 CHAU) 買權被買進。該 ETF 兩倍做多於滬深 300 指數。

同時，華爾街交易員也在另一檔更具槓桿性 (三倍做多於富時中國指數) 的 ETF 上進行了看漲期權的買入。

分析師認為，買權突然被爆買或許預示著，外資對中國資產情緒的再度轉變，值得投資人重點留意。

機構表示，臨近歲末政策重要窗口期，積極因素可望助力 A 股迎來「歲末年初行情」。

國投證券認為，一般而言，在政策平穩且沒有突發外圍風險的情況下，A 股歲末年初爆發行情（歲末 + 年初 + 歲末年初三種情況）的可能性較大。從目前來看，對內要高度關注 12 月中央經濟工作會議對於明年的政策定調，對外則要高度關注「川普回歸」後的貿易政策。

中金表示，複盤近 15 年來市場歲末年初表現（12 月至隔年 2 月），其間超半數時間市場出現上漲，其中明顯上漲階段一般伴隨投資者政策預期改善、基本面預期提振以及流動性支撐。

港股部分，銀河證券認為，目前美國通膨水準居高難下，且市場預期川普執政後實施的一系列政策將抬升美國再通膨風險，聯準會降息節奏或放緩，在流動性方面給港股市場帶來一定壓力。