美股投資人表現得好像經濟衰退即將來臨

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-07 14:20

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美股市場情緒近期經歷劇烈轉變，原本樂觀的看多氛圍已被對經濟成長的擔憂所取代，導致投資者信心大幅下降。

標普 500 指數周四 (6 日) 下跌 1.8%，使其連續多日跌幅達到 7%。以科技股為主的那斯達克 100 指數當日收盤進入修正區間，較近期高點下跌 10%。此前對股市再創新高的預測，已被對美國經濟可能陷入停滯的恐懼所取代。

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股市普遍下跌

美國股市正面臨嚴峻的拋售壓力，風險偏好顯著下降。標普 500 指數自二月中旬的高點以來已下跌近 7%，抹去了美國總統大選後的所有漲幅，並轉為年度負增長，回落至去年 11 月的水準。投資者因美國總統川普保護主義貿易議程影響的不確定性增加而紛紛拋售風險資產。

隨著對經濟衰退甚至停滯性通膨的擔憂日益加劇，股市的跌勢也隨之加劇。

周四的交易日股市跌勢加劇，標普 500 指數在午盤交易中一度下跌超過 2%。儘管川普宣布再次暫緩對大多數來自加拿大和墨西哥的商品加徵關稅一個月，股市僅略有回升。

小型股羅素 2000 指數也呈現相同的頹勢。相較於大型企業，小型企業通常對經濟成長的變化更為敏感，因為它們往往更依賴債務，且應對經濟下行時的現金儲備較少。關稅導致進口成本上升的威脅，對小型企業來說絕非小事，產業領導者也紛紛發聲反對川普的貿易政策對其業務造成的風險。

羅素 2000 指數今年以來已下跌 7%，跌幅超過主要股指，目前較其去年 11 月的高點下跌約 16%。

儘管一些人此前警告稱，美國總統大選後小型股的反彈不會持久，但分析師去年仍在這個市場領域看到了牛市的形成，對降息的希望以及市場普遍上漲的預期激發了對該板塊的熱情。

經濟憂慮加劇

不久前，經濟學家還預測 2025 年經濟衰退的機率為零，但如今情況已大不相同。白宮的政策決策正帶來嚴峻的不確定性。不斷變化的關稅決策已在市場上引發混亂，投資者擔心長期的貿易戰將使美國經濟陷入衰退。

亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 追蹤數據自今年年初以來已大幅調整，目前預計第一季的實質 GDP 將為負 2.4%。

債券市場的訊號

儘管近期貿易政策的突然變化可能導致股市情緒波動，但觀察家應關注債券市場，以獲取投資者真實想法的線索。美國公債以其極度安全的聲譽，在市場動盪時期被視為避風港。當債券價格上漲時，殖利率會下降。10 年期美國公債殖利率已從 1 月初的 4.8% 左右暴跌至周四的 4.2% 左右。