連續兩次失敗！SpaceX星際飛船在太空翻滾爆炸 碎片散落加勒比海

鉅亨網編譯許家華 2025-03-07 11:49

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SpaceX 星際飛船周四 (6 日) 再次發生了爆炸，引起廣泛關注，這是馬斯克火星火箭計畫今年第二次連續失敗。

該星際飛船在德州升空後不久，便進入了預定的飛行路徑，在升高到 403 英尺後，其超重型第一級助推器按計劃返回著陸。然而，幾分鐘後星際飛船出現了異常，先是不受控制地旋轉，接著火箭引擎的可視化效果顯示多個引擎關閉，SpaceX 確認已與太空船失去聯繫，最終該飛船在太空中翻滾爆炸，導致部署模擬衛星的嘗試失敗。

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SpaceX 在社交媒體上直播該任務過程，顯示星際飛船在太空解體後，燃燒的碎片劃過南佛羅裡達和巴哈馬群島附近黃昏的天空，最終散落在加勒比海。

SpaceX 發言人 Dan Huot 在直播中表示：「不幸的是，上次也發生過這種情況，所以我們現在需要進行一些練習。」

目前尚不清楚爆炸是否由 SpaceX 的自動飛行終止系統引起，該系統在星際飛船故障時會觸發。一個月前 SpaceX 第七次星際飛船升空 8 分鐘後也因爆炸失敗而結束，碎片落入加勒比海島嶼，並對特克斯和凱科斯群島的一輛汽車造成輕微損壞。

這回連續的失敗發生在任務早期階段，但 SpaceX 先前已經輕鬆超越此階段，表明馬斯克今年試圖加速的計畫遭遇了嚴重挫折。

隨著碎片的降落，當地的空域立即被封閉，美國聯邦航空管理局立即下令邁阿密、勞德代爾堡、棕櫚灘和奧蘭多機場停飛至少至晚上 8 點。

SpaceX 公司隨後發表聲明，稱「在星際飛船上升燃燒期間，該載具經歷了快速的非預期解體，並失去了聯絡。我們的團隊立即開始與安全官員協調，以實施預先計劃的應急響應措施。」