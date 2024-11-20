SpaceX星艦第六度發射 「筷子」放棄夾回助推器 川普親眼觀賞

鉅亨網編譯許家華 2024-11-20 12:26

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實業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下公司 SpaceX 周二 (19 日) 在美國德州進行「星艦」（Starship）太空船第六次飛升試射 (IFT-6)，持續推進這款巨型火箭的開發，此次試射不載人，但「筷子」卻未成功回收助推器。

美國總統當選人川普也特地搭乘私人飛機前往德州，與馬斯克一同觀看整個試射程序。川普 2020 年首次總統任期內也曾觀看 SpaceX 的首次載人發射過程。

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出於不明原因，發射升空約 4 分鐘後放棄以號稱「筷子」的發射架接住回返的下級火箭，而是將著陸點瞄準了不遠處的外海，而上級火箭則是在達到太空後，環繞地球一周，然後重新進入大氣層，最終在 1 小時後安然回返，並且準確地落於印度洋中。

星艦系統設計為完全可重複使用，旨在成為運送貨物和人員超越地球的新方法。上個月 SpaceX 首度展示新穎的捕捉著陸（catch-landing）方法，達到火箭可回收利用設計中的關鍵里程碑。馬斯克在星艦發射前於社群媒體上表示，19 日的捕捉著陸預料「速度將更快且更難」。

外媒推測，由於 SpaceX 準備以兩次試射機會來接住回返的下級火箭，但由於 IFT-5 時就已經成功，且已對火箭的助推器進行了硬體升級，以提高冗餘性和結構強度，因此 IFT-6 可能對此項任務無完成的必要性。

與以往的測試飛行一樣，SpaceX 旨在進一步推進開發，測試「星艦」的多項新功能，包括在太空中重新點燃引擎和測試其熱防護系統。此外，這次的晚間發射將使「星艦」首次在白天進行著陸。