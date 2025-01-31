估值近9.9兆僅次SpaceX！傳OpenAI將融資近1.4兆 「這公司」領投逾8200億

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 11:57

‌



《華爾街日報》周五 (31 日) 援引消息人士報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 正打算在新一輪籌資中募集多達 400 億美元(約 1.38 兆台幣），估值將達到 3000 億美元(約 9.89 兆台幣)，日本軟銀集團將領投 OpenAI 新一輪融資，並正洽談投資 150 億至 250 億美元(約 4943 億至 8238 億台幣）。

一位知情人士透露，OpenAI 跟軟銀最近正在洽談，希望將 OpenAI 估值定為 3400 億美元，這一數字在新的談判中將降至 3000 億美元，但另一位知情人士說，軟銀正幫助為本輪融資的剩餘部分尋找投資人，談判仍在進行中，可能會破裂。

‌



報導還指出，最新融資談判代表著 OpenAI 共同創辦人兼執行長奧特曼與軟銀創辦人孫正義之間的關係進一步加深，後者似乎已選擇鎖定 OpenAI 來大舉押注 AI 行業。

繼去年 10 月向 OpenAI 注資約 5 億美元後，軟銀再度向 OpenAI 發起一項 15 億美元的收購要約，合計從 OpenAI 收購 20 億美元股份資金將部分用於説明 OpenAI 履行其對「星際之門（Stargate）」約 180 億美元的承諾，「星際之門」是與軟銀、甲骨文聯合成立的合資企業，旨在未來四年投資 5000 億美元（約合人民幣 3.6 萬億元）在美國建設新的 AI 數據中

根據數據供應商 CB Insights 數據，OpenAI 估值達到 3000 億美元，將成為全球估值第二高的新創公司，僅次於馬斯克旗下的 SpaceX。另據 PitchBook 數據，這一輪融資規模將是矽谷史上最大，並打破 OpenAI 在 2023 年創下的融資記錄，當時它從微軟融資 100 億美元。

OpenAI 去年 10 月估值為 1570 億美元，當時新融資 66 億美元。即使目前 AI 熱潮正夯，OpenAI 估值能在短短數月翻倍著實讓人驚訝。

OpenAI 還希望利用這筆資金為其虧損的業務運營提供資金。