SpaceX星艦第五次試飛成功 「筷子夾火箭」再創里程碑

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 15:40

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馬斯克旗下太空探索科技公司 SpaceX，13 日在德州第五度試射星艦，而且首度完成用機械臂「筷子」接住完成發射後降落的第一節超重型助推火箭。

本次試射的星艦系統是由 2 節艙體組成，包括「超重型」（Super Heavy）助推器，以及「星艦」的火箭。超重型助推器在離地約 74 公里的高度與星艦分離，隨後在發射塔的 2 具大型機械手臂協助下，被捕捉回發射區域，並嘗試著陸。

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SpaceX 將此機器手臂稱為「筷子」（Chopsticks），再度創造里程碑，眾人情緒激昂，現場爆出歡呼聲。馬斯克第一時間在 X 平台發文慶祝，就連前美國總統也在造勢場合開口稱讚。

根據 CNBC 報道，這項成就標誌著 SpaceX 朝著使「星艦」成為完全可重複使用的火箭系統目標邁進的一個重要里程碑。