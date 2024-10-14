SpaceX星艦第五次試飛成功 「筷子夾火箭」再創里程碑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 15:40
馬斯克旗下太空探索科技公司 SpaceX，13 日在德州第五度試射星艦，而且首度完成用機械臂「筷子」接住完成發射後降落的第一節超重型助推火箭。
本次試射的星艦系統是由 2 節艙體組成，包括「超重型」（Super Heavy）助推器，以及「星艦」的火箭。超重型助推器在離地約 74 公里的高度與星艦分離，隨後在發射塔的 2 具大型機械手臂協助下，被捕捉回發射區域，並嘗試著陸。
SpaceX 將此機器手臂稱為「筷子」（Chopsticks），再度創造里程碑，眾人情緒激昂，現場爆出歡呼聲。馬斯克第一時間在 X 平台發文慶祝，就連前美國總統也在造勢場合開口稱讚。
根據 CNBC 報道，這項成就標誌著 SpaceX 朝著使「星艦」成為完全可重複使用的火箭系統目標邁進的一個重要里程碑。
此外，星艦發射成功，對於人類太空史具有革命性意義，它能夠一次將 100 多噸物品送入軌道。星艦也是一枚完全可重複使用的火箭，將大大降低太空活動成本，並協助馬斯克實現「火星夢」。
- 半導體關鍵商機 專家教你完整布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 投資人想知道的 馬斯克都沒有具體答案 分析師給出差評
- 特斯拉盤前大跌5.8% Cybercab robotaxi未建立投資者信心
- 特斯拉自駕計程車Cybercab本周將亮相 質疑與審查恐接踵而來
- 史冊級別大事前 特斯拉卻跌近4% 分析師列八大提問
上一篇
下一篇