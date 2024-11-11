SpaceX要求供應鏈遷出台灣？經濟部滅火：並無此事 短期政治因素不影響國際合作
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-11 10:49
有關網傳 SpaceX 臺廠供應鏈被要求遷出一事，經濟部今（11）日表示，已在第一時間即與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到 SpaceX 公司要求工廠遷出臺灣，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。經濟部指出，「短期政治因素」應不會影響國際衛星商與臺灣廠商供應鏈合作關係。
據《路透》上周二（5 日）報導，SpaceX 星鏈供應鏈知情人士表示，由於地緣政治風險，SpaceX 要求製造商在台灣以外的地方進行生產，有至少一家製造商將產線轉移到越南。
經濟部指出，我國電子、資通訊產業長期以來，是全球供應鏈重要的一環，尤其在半導體、電子零組件等領域具有不可或缺的地位。其中我國發展完整的 46 家電子零組件產業 (材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等)，不僅供應包括其中的衛星通訊服務商 SpaceX 公司外，在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶，以確保全球多元布局。
除了電子零組件產業仍持續在臺灣深耕研發製造外，經濟部 110 年以來，也已透過主題式研發輔導，支持 30 家系統、零組件業者集結，成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。
我國產業近幾年面對美中科技角力、地緣政治、去中化供應鏈局勢，已快速應對分散在多國、多地生產的全球供應鏈布局，有很好的產能彈性調適能力。經濟部強調，臺灣在衛星地面接收設備，已有自主研發能量，臺灣產業製造能量有競爭力，並無外傳生產外移情事，「短期政治因素」應不會影響國際衛星商與臺灣廠商供應鏈合作關係。
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