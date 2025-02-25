梅克爾的老對手 德國擬任總理默茨是誰？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-25 07:30

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在慶祝聯盟黨贏得德國聯邦議院選舉的講話中，德國聯盟黨總理候選人默茨（Friedrich Merz）周日（23 日）直接把矛頭對准美國，批評川普政府對歐洲的命運漠不關心，承諾要協助歐洲擺脫對美國的過度依賴。

而在德國本輪選舉前，默茨一直是強調歐洲和美國共同利益的「跨大西洋主義者」，曾擔任促進德美合作的「大西洋之橋」協會主席。上月接受採訪時，默茨稱為滿足川普的要求，德國可以採購美國 F-35 戰機，並大幅提高德國防務開支。

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在本輪選舉投票前，為了在移民問題上提高聯盟黨的支持率，默茨還劍走偏鋒、冒險打破德國政治「防火牆」，與極右翼德國另類選擇黨合作，以推出限制移民的新法案。此舉遭到德國前總理梅克爾罕見公開批評，引發德國各地 16 萬人遊行抗議。

與來自東德的梅克爾不同，現年 69 歲的默茨，出生在德國統一前的西德北萊茵 - 威斯特法倫州。他的父親是一名法官，也是德國基督教民主聯盟（基民盟）成員。聯盟黨正是由基督教民主聯盟和姊妹黨基督教社會聯盟組成的政黨。

受父親影響，默茨 17 歲就加入基民盟青年組織，大學時在波恩大學和馬爾堡大學學法律，畢業後也成為了一名法官。

默茨在步入政壇前，還擔任了 3 年律師。他於 1989 年被選入歐洲議會。當年也是「柏林圍牆」倒塌之年。

1994 年，他進入德國聯邦議院，並與基民盟時任主席朔伊布勒建立密切關係。

隨著在基民盟內不斷晉升，默茨成為了德國總理熱門候選人之一。但在與梅克爾的較量中，無論是基民盟主席還是基民盟在聯邦議院的黨團主席，默茨都處於下風。2009 年，默茨宣布離開政壇。

從 2009 年到 2018 年重返政壇之前，默茨在眾多大型企業任職，包括美國投資公司貝萊德集團德國分部、滙豐 Trinkaus & Burkhardt、安永德國、德意志交易所集團。

這些任職讓默茨成為富翁，他購買了兩架飛機，還獲得飛行許可證。默茨的從商經歷也使其被視為基民盟親商派。