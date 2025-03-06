拉來中東土豪！比亞迪在港融資435億港元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-06 10:40

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周二（4 日）在港交所公告，計劃以 335.2 港元 / 股的價格，配售 1.298 億新股，總金額約 435 億港元，一舉超越美的集團 IPO，成為過去四年香港市場最大規模融資。

據《華爾街見聞》周三報導，比亞迪此次配售吸引了主權財富基金、阿聯 Al-Futtaim 家族辦公室等全球投資者參與，認購訂單多倍覆蓋。

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Al-Futtaim 集團是典型的中東土豪家族，成立於 1930 年，總部位於阿聯杜拜，以貿易公司起家，現在已經是一家綜合集團，業務涵蓋汽車、金融、房地產、零售等領域。Al-Futtaim 集團在中東、亞洲和非洲的 20 多個國家的員工人數超過 33,000 人。

一名機構投資者表示，比亞迪此次配股在市場上得到不錯的反響，相比詢價時，發行規模有所擴大。

比亞迪這筆融資，創下多個紀錄。

配售金額約 435 億港元，剔除傭金等費用後，淨籌款預計 433.83 億港元。這是過去十年全球汽車行業最大規模股權再融資項目、全球汽車行業有史以來最大規模「閃電配售」項目，也是香港市場有史以來第二大「閃電配售」項目。

所謂「閃電配售」，指的是上市公司通過股東大會授予董事會的一般性授權，在短時間內完成新股配售的過程。這種授權允許公司在不超過現有已發行股份 20% 的範圍內進行新股發行，並且流程簡化，整個配售過程可以在一天內完成。在香港市場也頗為常見。

從比亞迪的配售規劃來看，1.298 億新股佔已發行股份約 4.46%，佔已發行 H 股股份 11.82%。短期內對股東權益有所稀釋。

價格方面，配售價格為 335.2 港元 / 股，較 3 月 3 日收盤股價 363.6 港元折讓約 7.8%。

從市場表現看，截至 3 月 5 日，比亞迪 H 股跌幅較 3 月 3 日收盤跌 3.96%，代表市場對比亞迪配股雖有分歧，但整體持積極態度。