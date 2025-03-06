拉來中東土豪！比亞迪在港融資435億港元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-06 10:40
中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周二（4 日）在港交所公告，計劃以 335.2 港元 / 股的價格，配售 1.298 億新股，總金額約 435 億港元，一舉超越美的集團 IPO，成為過去四年香港市場最大規模融資。
據《華爾街見聞》周三報導，比亞迪此次配售吸引了主權財富基金、阿聯 Al-Futtaim 家族辦公室等全球投資者參與，認購訂單多倍覆蓋。
Al-Futtaim 集團是典型的中東土豪家族，成立於 1930 年，總部位於阿聯杜拜，以貿易公司起家，現在已經是一家綜合集團，業務涵蓋汽車、金融、房地產、零售等領域。Al-Futtaim 集團在中東、亞洲和非洲的 20 多個國家的員工人數超過 33,000 人。
一名機構投資者表示，比亞迪此次配股在市場上得到不錯的反響，相比詢價時，發行規模有所擴大。
比亞迪這筆融資，創下多個紀錄。
配售金額約 435 億港元，剔除傭金等費用後，淨籌款預計 433.83 億港元。這是過去十年全球汽車行業最大規模股權再融資項目、全球汽車行業有史以來最大規模「閃電配售」項目，也是香港市場有史以來第二大「閃電配售」項目。
所謂「閃電配售」，指的是上市公司通過股東大會授予董事會的一般性授權，在短時間內完成新股配售的過程。這種授權允許公司在不超過現有已發行股份 20% 的範圍內進行新股發行，並且流程簡化，整個配售過程可以在一天內完成。在香港市場也頗為常見。
從比亞迪的配售規劃來看，1.298 億新股佔已發行股份約 4.46%，佔已發行 H 股股份 11.82%。短期內對股東權益有所稀釋。
價格方面，配售價格為 335.2 港元 / 股，較 3 月 3 日收盤股價 363.6 港元折讓約 7.8%。
從市場表現看，截至 3 月 5 日，比亞迪 H 股跌幅較 3 月 3 日收盤跌 3.96%，代表市場對比亞迪配股雖有分歧，但整體持積極態度。
瑞銀是比亞迪此次配股的整體協調行之一。瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國此前表示，今年投資者比較追求香港市場上現金流比較強、有穩定增長的企業，比如工業、工業科技相關的企業。
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