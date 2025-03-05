玉淵譚天：中國出手 對美國農產品加徵關稅精準反制！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 08:10

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美國政府宣布以芬太尼等問題為由，周二（4 日）起對中國輸美產品再次加徵 10% 關稅，中國國務院關稅稅則委員會旋即出手反制，對美國雞肉、小麥、玉米等進口商品加徵關稅。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周三表示，這些反制行動，既堅決、也精準。

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可以看到，這次中方對美加徵關稅的領域，集中在農產品。對中美農產品貿易的特殊性，一句話就可以概括：

中國是全球最大農產品進口國，美國是全球最大農產品出口國。

中國，是美國農產品第一大出口目的地，佔美農產品總出口近 1/5。美國農業部發布的數據顯示：

2024 年，中國是美國黃豆第一大出口市場

2024 年，中國是美國牛肉第三大出口市場

2024 年，中國是美國豬肉第三大出口市場

2024 年，中國是美國乳製品第三大出口市場

2024 年，中國是美國小麥第四大出口市場

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其中，最具代表性的，就是黃豆。

美國是大豆生產大國，其國內消費量有限，有一半左右的產量依賴國際市場。對中國來說，隨著畜牧業的發展，中國對黃豆的需求也在不斷增長。

原本，中美在黃豆貿易上具有高度互補性，但 2018 年以來，美方挑起的對華貿易摩擦，已經破壞了這種互補性。

美國黃豆佔中國黃豆進口的比重，已經從 2016 年的 40% 驟降至 2024 的 22.8%。

另一個事實是，黃豆等農產品的可替代性很強。上一輪中美貿易摩擦後，中國迅速擴大自巴西等地的進口，中國農產品進口更加多元。

專業人士認為，中方的行為表明，如果美方一意孤行，將關稅措施強加在中方頭上，中國必將堅決反制、奉陪到底，美方必將付出代價，搬起石頭砸自己的腳。

美中貿易全國委員會發布的數據顯示，對華農業和畜牧業出口為美國提供的就業崗位遠超其他行業。2022 年時，這些出口支撐大約 21 萬個就業崗位。

一旦中國加徵反制關稅，意味著這些行業都會受到衝擊。

即便不考慮中方的反制措施，光是美國對華加徵關稅這一件事，就會讓美國企業和消費者頭疼不已。

美中貿易全國委員會警告，徵收關稅將傷害美國公司、消費者和農民。全國零售聯合會也示警，美國人將被迫為家居用品支付更高價格。