銅礦股成為加拿大股市新亮點 助推投資組合表現

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 20:13

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彭博周二 (4 日) 報導，隨著貿易戰風險的升高，加拿大股市的投資人開始將目光轉向銅礦業，希望這一新興板塊能夠幫助他們的投資組合抵禦貿易戰的風險。

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Purpose Investments 投資長 Greg Taylor 表示「銅的情況與黃金相似，黃金至今一直是最明顯的投資選擇。」

加拿大的銅礦公司，包括 Teck Resources 和 First Quantum Minerals，周一在多倫多的股市交易中暫時上漲，原因是中國的工廠活動顯示出復甦跡象，並且中國國家主席習近平進入關鍵的政治會議，預計將會有更多的經濟刺激措施。

Taylor 表示：「我認為有一點希望，中國會在刺激措施上有所行動。」他補充說，任何措施的推出都應該會對銅礦股有正面影響。

這一短暫的股市反彈顯示，銅礦股有望與黃金礦業一起，幫助 S&P/TSX 綜合指數延續今年相對於標普 500 指數的優勢表現。儘管美國總統川普不斷威脅加徵關稅，加拿大基準指數已經在過去 6 個月中 5 次超越美國市場。

然而，在川普確認美國將對加拿大和墨西哥商品加徵關稅後，加拿大股市整體出現下跌，銅礦股也未能持續上漲。

根據道明銀行分析師 Orest Wowkodaw 的說法，鑑於近期股市的波動和「全球貿易戰升級」，銅礦股票的「價值主張」有所改善。他推薦的銅礦股包括 Capstone Copper Corp. 和 Teck Resources。

加幣貶值為銅礦業提供支撐

材料類股在 S&P/TSX 指數中占有 12% 的比重，並且從加幣貶值中受惠。事實上，今年以來，加拿大材料類股表現最佳，漲幅達 11%，遠超過表現第二好的通訊類股 (上漲 4.5%)。

銅價今年以來已經上漲了 13%，儘管市場擔心銅也可能會像鋼鐵和鋁一樣受到川普關稅的影響。摩根大通指出，「美國目前沒有國內供應替代銅的來源」，因此美國銅價需要上漲。

然而，摩根大通也警告，中國的財政刺激措施可能會低於預期，這可能會對銅價產生壓力，並逆轉近期的漲勢。如果中美貿易關係進一步惡化，也可能會帶來更多不確定性。