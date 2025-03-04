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〈台幣〉狹幅整理收32.913元 量略放大至14億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-04 17:12

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新台幣今日偏弱整理。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (4) 日趨貶，但守住 33 元整數大關，終場收 32.913 元，升值 0.4 分，台北外匯經紀公司成交量較昨日放大至 14.3 億美元。

新台幣今日以 32.91 元、升值 0.7 分開出後，偏弱整理，最低來到 32.976 元，終場收在 32.913 元，全日高低價差 6.6 分。


觀察主要亞幣，泰銖強彈超過 0.4%，日元人民幣韓元和星元處平盤左右。

統一投顧表示，本周重要事件有美國對中國、加拿大和墨西哥加收關稅，以及聯準會主席鮑威爾將發表談話、美國總統川普將主持白宮首場加密貨幣高峰會，均對匯市有影響。

而美國公布的經濟數據包括有 2 月 ADP 新增就業預期，由 18.3 萬人降至 14.6 萬人，2 月 ISM 服務業 PMI 預期由 52.8 升至 52.9，而 2 月非農就業預期由 14.3 萬人升至 16.0 萬人。

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