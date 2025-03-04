〈台幣〉狹幅整理收32.913元 量略放大至14億美元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-04 17:12
新台幣今 (4) 日趨貶，但守住 33 元整數大關，終場收 32.913 元，升值 0.4 分，台北外匯經紀公司成交量較昨日放大至 14.3 億美元。
新台幣今日以 32.91 元、升值 0.7 分開出後，偏弱整理，最低來到 32.976 元，終場收在 32.913 元，全日高低價差 6.6 分。
統一投顧表示，本周重要事件有美國對中國、加拿大和墨西哥加收關稅，以及聯準會主席鮑威爾將發表談話、美國總統川普將主持白宮首場加密貨幣高峰會，均對匯市有影響。
而美國公布的經濟數據包括有 2 月 ADP 新增就業預期，由 18.3 萬人降至 14.6 萬人，2 月 ISM 服務業 PMI 預期由 52.8 升至 52.9，而 2 月非農就業預期由 14.3 萬人升至 16.0 萬人。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉外資狂賣572億失守半年線、0050成交爆量破百億、台幣拉起楊金龍防線
- 〈紐約匯市〉烏克蘭和平協議有望 歐元走強 壓低美元
- 【一分鐘看圖論市】村長財報內容佳，短期股價並不代表一切
- 【野村投信台股操盤人筆記】短期雜音多，專注中長期趨勢的發展並逢低布局