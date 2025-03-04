〈台幣〉狹幅整理收32.913元 量略放大至14億美元

‌



而美國公布的經濟數據包括有 2 月 ADP 新增就業預期，由 18.3 萬人降至 14.6 萬人，2 月 ISM 服務業 PMI 預期由 52.8 升至 52.9，而 2 月非農就業預期由 14.3 萬人升至 16.0 萬人。