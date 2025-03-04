中國全力推動RISC-V晶片發展 降低對西方技術依賴

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-04 17:00

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據《路透》報導，中國政府正計畫發布政策指引，鼓勵在全國範圍內推廣開源架構 RISC-V 晶片的應用。此舉顯示北京正加速減少對西方技術依賴的步伐。

知情人士說，這項政策最快可能在本月公布，由中國國家互聯網信息辦公室 (網信辦)、工業和信息部等八個政府部門聯合起草。

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什麼是 RISC-V？

RISC-V 是一種開源技術，可用於設計從智慧型手機到人工智慧 (AI) 伺服器的各類晶片。相較於由美國企業主導的 x86 架構 (由 Intel 和 AMD 控制) 及由軟銀集團持有的 Arm 架構，RISC-V 具備開放、低成本的優勢，因此受到中國業界青睞. 近年來，中國的國營機構與研究機構積極採用 RISC-V 技術，視其為地緣政治上較為中立的選項。

專家指出，RISC-V 有以下幾項優勢：

開放原始碼：RISC-V 的開放原始碼特性，允許任何人免費使用、修改和發布其設計，降低了進入門檻和成本。

低成本：相較於需要支付授權費的 Arm 架構，RISC-V 的開源特性使其在成本上具有優勢。

彈性：RISC-V 可以根據不同的應用需求進行客製化設計，具有高度的靈活性。

地緣政治中立：在美中科技競爭加劇的背景下，RISC-V 被視為一個地緣政治上較為中立的選項。

美國的關切與中方看法

RISC-V 在中國的擴展也引起美國政府的關注。隨著美中科技競爭加劇，華盛頓對北京在半導體領域的發展保持警惕。2023 年，一些美國國會議員曾向拜登政府施壓，要求限制美國企業參與 RISC-V 技術研發，擔憂中國可能藉此壯大自身的半導體產業。

在中國，阿里巴巴旗下的玄鐵 (XuanTie) 與新創企業 Nuclei System Technology 等公司，已成為領先的 RISC-V 晶片知識產權供應商，為市場提供商業化的 RISC-V 處理器。隨著中國 AI 新創公司 DeepSeek 的技術崛起，RISC-V 晶片的需求可能進一步增長。

ICT 設備供應商中國行動系統整合公司經理 Sun Haitao 在活動期間表示，想要使用 AI 和 DeepSeek 的小公司，可以轉向採用 RISC-V 架構設計的晶片。