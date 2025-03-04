從機票到股票！全球瘋日股，投資日本正是時候？
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 10:20
在通縮改善、企業治理改革、稅賦優惠、鼓勵外資投資等利多推動下，日本已擺脫「失落 30 年」，不僅吸引更多觀光消費，更使日股與日圓成為全球投資焦點，日經 225 指數期貨與日圓期貨等商品受到投資人青睞，市場關注度持續升溫。
日股榮光再現 日經 225 引領市場走勢
國人熱愛日本旅遊，訪日人數居全球第三，消費額更名列全球第二，不僅為日本經濟帶來貢獻，也反映台日緊密交流。然而，除了享受日本魅力之外，更別錯過投資日本市場的黃金機會！
隨著日本成功走出通縮陰霾、企業治理改革推動日企轉型，以及日本政府推出 NISA 稅賦優惠及一系列激勵措施吸引外資，日股持續吸引國際資金流入。除了股神巴菲特外，凱雷、貝恩資本、黑石集團等全球頂尖私募股權基金也陸續進駐，進一步推動市場熱度。如今日股已成為眾多投資人資產配置的重要選項。
參與日股投資除了透過基金、ETF 等方式，日股期貨亦是關鍵的避險與套利工具，可以幫助投資人對沖市場波動帶來的風險。例如，當股市下跌時，期貨頭寸可能產生盈利，彌補現貨部位的虧損，進而降低投資組合的波動性與風險。
在日股期貨商品中，「日經 225 指數期貨」最為知名且交易最活躍，為投資人提供靈活參與日本股市波動並尋求潛在收益的便捷途徑。該期貨追蹤「日經 225 指數」，該指數自 1949 年推出以來，已成為日本股市的重要晴雨表。日經 225 指數由東京證券交易所 225 家龍頭企業組成，涵蓋電子、汽車、金融等核心產業，並採用價格加權法計算，使高價股對指數影響更為顯著。
「日經 225 指數期貨」設有日圓與美元計價選項，投資人可根據自身需求選擇適合的合約 ，提升交易靈活性，並創造更多套利機會。其中，雙幣種交易機制為投資人提供許多價差交易機會，使其能夠靈活應對市場波動。
為何會出現價差？理論上，若日圓匯率與日經 225 指數呈正相關（即日圓升值時，日股上漲），投資人可能偏好以日圓計價的期貨。因為當股市上漲時，不僅可獲利於股價上揚，還能受惠於日圓升值；反之，股市下跌時，日圓貶值則可彌補部分損失。因此，日圓定價合約理應溢價交易。
然而，實際市場卻是相反，日圓升值往往伴隨日股下跌，反映出日元強弱與日本股市呈現負相關。主要源於避險情緒升溫時，資金流入日圓推高匯率，但日本企業的出口競爭力受損，導致股市下跌。因此，美元定價合約通常溢價於日圓定價合約。
這種價差提供了套利機會，投資人可賣出美元定價合約，並買入日圓定價合約，待期貨到期時，兩者價格收斂至相同的最終結算價，套利收益則取決於價差變化，以及日圓 / 美元匯率波動情況。
舉例來說，若希望進行日圓期貨價差交易，買入 250 口日圓定價合約、賣出 234 口美元定價合約（根據 107 日圓 / 美元的匯率調整），假設次日兩種期貨皆上漲 100 指數點，但價差仍維持在 40 指數點，日圓定價合約的多頭部位將獲利 12,500,000 日圓（約合 117,000 美元），美元定價合約的空頭部位則虧損約 117,000 美元，若此時日圓升值，則日圓定價合約的收益換算成美元後將增加，而美元定價合約的虧損則縮小，整體獲利進一步提升。
投資人可透過即期外匯交易（如賣出 JPY 兌換 USD），鎖定價差帶來的獲利。同時，由於匯率波動，持倉期間可能需要進行小幅調整，以確保槓桿比例維持在合理範圍。
日圓漲跌無懼？日圓期貨助你靈活應對！
日圓是全球第三大交易貨幣，僅次於美元與歐元，在全球外匯交易中占比約 17%，流動性極高。所以，除了「日經 225 指數期貨」，芝商所推出的日圓期貨 同樣受到全球投資者青睞，作為管理匯率風險與投機日圓走勢的重要工具，使投資者能靈活參與外匯交易。
其主要用途包括：
• 對沖：企業與金融機構利用日圓期貨來避險。例如，美國企業若預期未來將收到日圓款項，可賣出日圓期貨鎖定匯率，避免日圓貶值影響收益。
• 投機：投資人透過日圓期貨押注日圓走勢，若預期日圓升值，則買入（做多）合約；反之，若預期日圓貶值，則賣出（做空）合約。
• 套利：交易者利用日圓期貨進行套利策略，捕捉期貨市場與現貨市場之間的價差，從價格不一致中獲利。
日圓期貨報價方式與美元／日圓（USDJPY）匯率呈倒數關係，例如：若 USDJPY 匯率為 152（日圓 / 美元），日圓期貨報價則約為 1/152。
由於日圓期貨的價格反映兩種貨幣的變動，交易損益主要來自於匯率的變化。舉例來說，王先生持有 10 億日圓資產 (以匯率 152 計算，約 657.9 萬美元），由於擔憂日圓會持續貶值，於日本央行會議前放空日圓期貨 100 口。隨後日圓貶值，日圓期貨交易價格從 0.00657895（1/152）下跌至 0.00645161（1/155），總共可以獲利約 159,175 美元，成功對沖匯率風險。
日圓期貨是高流動性、避險屬性強的外匯期貨商品，投資人可利用其進行對沖、投機或套利。而影響日圓價格的主要因素包括日本經濟環境、日本央行政策、美國聯準會政策、全球市場風險情緒等等，投資人應密切關注這些變數，並利用相關資訊制定交易策略。
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