從機票到股票！全球瘋日股，投資日本正是時候？

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 10:20

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在通縮改善、企業治理改革、稅賦優惠、鼓勵外資投資等利多推動下，日本已擺脫「失落 30 年」，不僅吸引更多觀光消費，更使日股與日圓成為全球投資焦點，日經 225 指數期貨與日圓期貨等商品受到投資人青睞，市場關注度持續升溫。

日股榮光再現 日經 225 引領市場走勢

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隨著日本成功走出通縮陰霾、企業治理改革推動日企轉型，以及日本政府推出 NISA 稅賦優惠及一系列激勵措施吸引外資，日股持續吸引國際資金流入。除了股神巴菲特外，凱雷、貝恩資本、黑石集團等全球頂尖私募股權基金也陸續進駐，進一步推動市場熱度。如今日股已成為眾多投資人資產配置的重要選項。

參與日股投資除了透過基金、ETF 等方式，日股期貨亦是關鍵的避險與套利工具，可以幫助投資人對沖市場波動帶來的風險。例如，當股市下跌時，期貨頭寸可能產生盈利，彌補現貨部位的虧損，進而降低投資組合的波動性與風險。

在日股期貨商品中，「日經 225 指數期貨」最為知名且交易最活躍，為投資人提供靈活參與日本股市波動並尋求潛在收益的便捷途徑。該期貨追蹤「日經 225 指數」，該指數自 1949 年推出以來，已成為日本股市的重要晴雨表。日經 225 指數由東京證券交易所 225 家龍頭企業組成，涵蓋電子、汽車、金融等核心產業，並採用價格加權法計算，使高價股對指數影響更為顯著。

「日經 225 指數期貨」設有日圓與美元計價選項，投資人可根據自身需求選擇適合的合約 ，提升交易靈活性，並創造更多套利機會。其中，雙幣種交易機制為投資人提供許多價差交易機會，使其能夠靈活應對市場波動。

為何會出現價差？理論上，若日圓匯率與日經 225 指數呈正相關（即日圓升值時，日股上漲），投資人可能偏好以日圓計價的期貨。因為當股市上漲時，不僅可獲利於股價上揚，還能受惠於日圓升值；反之，股市下跌時，日圓貶值則可彌補部分損失。因此，日圓定價合約理應溢價交易。

日經 225 指數走勢圖

美元 / 日圓走勢圖

舉例來說，若希望進行日圓期貨價差交易，買入 250 口日圓定價合約、賣出 234 口美元定價合約（根據 107 日圓 / 美元的匯率調整），假設次日兩種期貨皆上漲 100 指數點，但價差仍維持在 40 指數點，日圓定價合約的多頭部位將獲利 12,500,000 日圓（約合 117,000 美元），美元定價合約的空頭部位則虧損約 117,000 美元，若此時日圓升值，則日圓定價合約的收益換算成美元後將增加，而美元定價合約的虧損則縮小，整體獲利進一步提升。

投資人可透過即期外匯交易（如賣出 JPY 兌換 USD），鎖定價差帶來的獲利。同時，由於匯率波動，持倉期間可能需要進行小幅調整，以確保槓桿比例維持在合理範圍。

日圓是全球第三大交易貨幣，僅次於美元與歐元，在全球外匯交易中占比約 17%，流動性極高。所以，除了「日經 225 指數期貨」，芝商所推出的日圓期貨 同樣受到全球投資者青睞，作為管理匯率風險與投機日圓走勢的重要工具，使投資者能靈活參與外匯交易。

其主要用途包括：

• 投機：投資人透過日圓期貨押注日圓走勢，若預期日圓升值，則買入（做多）合約；反之，若預期日圓貶值，則賣出（做空）合約。

日圓期貨報價方式與美元／日圓（USDJPY）匯率呈倒數關係，例如：若 USDJPY 匯率為 152（日圓 / 美元），日圓期貨報價則約為 1/152。