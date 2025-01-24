鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.86元，預估目標價為115.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.86元，其中最高估值5.71元，最低估值3.73元，預估目標價為115.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.71(5.71)
|7.06
|6.58
|5.46
|最低值
|3.73(3.73)
|3.44
|3.39
|5.46
|平均值
|4.92(4.93)
|5.08
|5.33
|5.46
|中位數
|4.86(4.93)
|5.48
|5.43
|5.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.66億
|75.49億
|77.45億
|73.73億
|最低值
|70.04億
|68.41億
|68.81億
|73.73億
|平均值
|70.72億
|71.98億
|73.69億
|73.73億
|中位數
|70.65億
|71.90億
|72.74億
|73.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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