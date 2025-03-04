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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.29元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 06:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.33元下修至2.29元，其中最高估值2.75元，最低估值2元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.75(2.92)3.482.11
最低值2(2)1.271.19
平均值2.35(2.39)2.151.67
中位數2.29(2.33)2.11.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值130.54億133.52億115.93億
最低值109.00億105.73億106.03億
平均值119.40億117.98億110.03億
中位數119.87億117.77億108.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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