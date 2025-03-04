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鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑普拉能源SRE-US的目標價調降至80.5元，幅度約5.29%

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對桑普拉能源(SRE-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至80.5元，調降幅度5.29%。其中最高估值92元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予桑普拉能源評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀1位。

桑普拉能源今(4日)收盤價為71.895元。近5日股價下跌5.29%，標普指數下跌0.98%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SRE市場預估目標價

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