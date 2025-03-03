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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估下修至1.99元，預估目標價為48.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元下修至1.99元，其中最高估值2.85元，最低估值1.74元，預估目標價為48.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.85(2.85)3.623.672.68
最低值1.74(1.74)2.032.672.68
平均值2.11(2.13)2.73.122.68
中位數1.99(2.07)2.593.032.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.81億88.67億94.02億86.96億
最低值70.69億75.68億83.28億86.96億
平均值73.96億82.78億87.37億86.96億
中位數74.08億82.39億84.81億86.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.81-0.28-1.010.851.94
營業收入38.08億42.01億45.40億52.42億65.71億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

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