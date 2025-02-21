鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至7.5元，預估目標價為158.54元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.5元，其中最高估值8.74元，最低估值5.71元，預估目標價為158.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.74(8.74)
|11.14
|10.72
|最低值
|5.71(6.9)
|7.59
|9.99
|平均值
|7.27(7.61)
|9.07
|10.36
|中位數
|7.5(7.68)
|9.2
|10.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94.65億
|101.93億
|104.10億
|最低值
|86.60億
|78.01億
|94.99億
|平均值
|89.59億
|93.24億
|99.54億
|中位數
|88.86億
|94.48億
|99.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|營業收入
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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