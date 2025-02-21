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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估下修至7.5元，預估目標價為158.54元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.68元下修至7.5元，其中最高估值8.74元，最低估值5.71元，預估目標價為158.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.74(8.74)11.1410.72
最低值5.71(6.9)7.599.99
平均值7.27(7.61)9.0710.36
中位數7.5(7.68)9.210.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值94.65億101.93億104.10億
最低值86.60億78.01億94.99億
平均值89.59億93.24億99.54億
中位數88.86億94.48億99.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

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