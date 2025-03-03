OpenAI推「最大、最貴」模型GPT-4.5 極低性價比顯困境

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 17:00

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OpenAI 推出旗艦大語言模型 GPT-4.5 研究預覽版，是該公司目前為止最大、最貴的版本，具備更強大的對話能力，但卻未見到決定性的優勢，讓市場難掩失望。

OpenAI 稱 GPT-4.5 為知識最淵博的模型，撰寫能力更好、有更豐富的世界知識、而且比前代模型「有更鮮明的個性」，但但也警告 GPT- 4.5 並非前端模型，也可能效能不如 o1 或 o3-mini 。

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OpenAI CEO 奧特曼透過 X 坦承，GPT-4.5 是「又大又貴的模型」且「未能主宰標竿測試」。要以 API 存取 GPT 4.5 ，代價是每百萬輸入字詞收取 75 美元，輸出費用為每百萬字詞 150 美元，相較之下，4o 則分別是 2.5 及 10 美元。

市場觀察者分析，儘管耗資巨大，GPT-4.5 卻未能展現出相對於競爭對手的決定性優勢，這意味著 OpenAI 並沒有建立起難以逾越的技術護城河。更令人擔憂的是，持續的規模擴張似乎並未能帶領 OpenAI 抵達通用人工智慧（AGI）。

來自 DeepSeek 等競爭對手的壓力進一步加劇了 OpenAI 的困境。 DeepSeek 的崛起引發了價格戰，這無疑將大幅削減 OpenAI 的潛在利潤空間。同時，OpenAI 至今未能找到一款真正意義上的「殺手級應用」來支撐其商業模式。有分析指出，OpenAI 很可能仍在為每個使用者提示而虧損。

巨額的投資如果無法轉化為獲利，將會變成沉重的債務負擔，尤其是在 OpenAI 試圖盡快轉型為非營利組織的情況下，財務壓力更加凸顯。此外，馬斯克等人的質疑也增加了 OpenAI 獲得「星際之門」計畫​​全部或大部分資金的不確定性。