OpenAI推「最大、最貴」模型GPT-4.5 極低性價比顯困境
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 17:00
OpenAI 推出旗艦大語言模型 GPT-4.5 研究預覽版，是該公司目前為止最大、最貴的版本，具備更強大的對話能力，但卻未見到決定性的優勢，讓市場難掩失望。
OpenAI 稱 GPT-4.5 為知識最淵博的模型，撰寫能力更好、有更豐富的世界知識、而且比前代模型「有更鮮明的個性」，但但也警告 GPT- 4.5 並非前端模型，也可能效能不如 o1 或 o3-mini 。
OpenAI CEO 奧特曼透過 X 坦承，GPT-4.5 是「又大又貴的模型」且「未能主宰標竿測試」。要以 API 存取 GPT 4.5 ，代價是每百萬輸入字詞收取 75 美元，輸出費用為每百萬字詞 150 美元，相較之下，4o 則分別是 2.5 及 10 美元。
市場觀察者分析，儘管耗資巨大，GPT-4.5 卻未能展現出相對於競爭對手的決定性優勢，這意味著 OpenAI 並沒有建立起難以逾越的技術護城河。更令人擔憂的是，持續的規模擴張似乎並未能帶領 OpenAI 抵達通用人工智慧（AGI）。
來自 DeepSeek 等競爭對手的壓力進一步加劇了 OpenAI 的困境。 DeepSeek 的崛起引發了價格戰，這無疑將大幅削減 OpenAI 的潛在利潤空間。同時，OpenAI 至今未能找到一款真正意義上的「殺手級應用」來支撐其商業模式。有分析指出，OpenAI 很可能仍在為每個使用者提示而虧損。
巨額的投資如果無法轉化為獲利，將會變成沉重的債務負擔，尤其是在 OpenAI 試圖盡快轉型為非營利組織的情況下，財務壓力更加凸顯。此外，馬斯克等人的質疑也增加了 OpenAI 獲得「星際之門」計畫全部或大部分資金的不確定性。
雪上加霜的是，OpenAI 正經歷嚴重的人才流失。包括 Sutskever、Murati、Schulman，以及更早之前的 Amodei 和 Karpathy 等眾多頂尖人才相繼離職，其中一些甚至創立了與 OpenAI 擁有相似知識產權的競爭對手。高企的營運成本導致 OpenAI 的資金「跑道」有限，而微軟似乎不再像過去那樣全力支持 OpenAI。
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