等輝達救全村 美股漲跌互見 施羅德拋5大觀盤重點 布局大型股正當時

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-27 12:31

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2025 年市場進入關鍵觀察期，美股投資前景備受關注，在連續 4 天的重挫後 26 日呈現漲跌互見。施羅德投信分析，儘管貿易政策的不確定性仍存，但市場主要投資銀行普遍預期，美股將延續強勁的多頭行情，後市可以聚焦在五大觀盤重點。但總體來說，在穩健的經濟成長與企業獲利帶動下、建議投資人趕搭美國優質大型股列車，掌握市場潛在機會。

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍表示，根據美國聯邦銀行的 GDPNow 模型預測，2025 年第一季 GDP 成長率將達 2.3%。而聯準會（Fed）在 3 月 18 日的 FOMC 會議中，預計將維持利率不變，顯示市場對於經濟前景仍抱持正向看法。然而，川普政府可能祭出的關稅政策，包括對加拿大、墨西哥及中國的進口關稅，則為市場增添變數。儘管如此，美股企業在 2024 年第四季的財報表現亮眼，整體獲利成長達 12%，遠超市場預期的 8%，成為支撐美股走勢的重要動能。也因此看到，市場主要的投資銀行對美股的後市持續看好。

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林良軍指出，目前美股可以聚焦在五大觀盤重點：關稅、通膨、AI 競爭與獲利輪動，成為投資人調整持股的主要參考。

第一，貿易政策風險升高，關稅調整牽動市場情緒。目前川普政府已對加拿大、墨西哥與中國徵收關稅，並可能在 4 月對其他國家實施對等關稅，進一步加劇全球貿易摩擦。這將對美股帶來短期壓力，但市場認為影響可能逐步鈍化，因此推估關注點將回歸企業基本面。

第二，關稅可能推升通膨，聯準會暫緩降息。林良軍說，觀察到美國 1 月消費者物價指數（CPI）年增率達 3%，高於市場預期，核心 CPI 更連續四個月上揚。市場預估，對加墨課徵 25% 關稅、對中國加徵 10% 關稅，可能推升 CPI 額外上漲 0.4~0.5%。聯準會主席鮑爾已暗示，目前利率水準仍具限制性，因此投資市場普遍認為聯準會 2025 年上半年不會降息，最快可能要到 9 月才會有所行動。

第三，AI 科技競爭加劇，七大科技巨頭加速資本支出。中國 DeepSeek 技術崛起，引發市場對美中科技競爭的關注。DeepSeek 作為開源 AI 模型，提升了 AI 技術普及性，可能促使美國企業加速投資以維持領先地位。微軟與亞馬遜已宣布與 DeepSeek 合作，而美國、澳洲、紐西蘭、南韓等國則對該項技術祭出禁令，顯示 AI 競爭將進一步升級。美國七大科技巨頭 2025 年總資本支出預計達 7000 億美元，顯示出企業仍持續投入以強化競爭力。

第四，財報表現強勁，產業輪動機會浮現。根據最新公布的 2024 年第四季美股財報季顯示，標普 500 企業獲利成長 12%，優於市場預估的 8%。其中，通訊、醫療與金融類股的獲利成長最為亮眼。相較於科技股 9% 的獲利增長，這些產業可能在 2025 年具備更高的成長潛力，成為市場資金關注的新焦點。

第五，漲勢擴散至大型股，非科技股迎來補漲契機。過去兩年，美股漲勢主要由七大科技巨型股主導，但隨著這些企業的基期墊高，市場資金可能逐步轉向其他大型股。隨著非科技股財報表現優於預期，這些企業股價已開始出現補漲行情，顯示 2025 年漲勢將由巨型股擴散至更廣泛的大型股市場。