AI基設融資潮席捲矽谷 傳Meta擬募350億美元加碼建造資料中心 阿波羅資管牽線
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 07:20
當微軟 (MSFT-US) 豪擲 800 億美元押注資料中心、Meta(META-US)的祖克柏宣稱「2025 年上線 1 吉瓦算力」時，一場圍繞 AI 基礎設施的資本狂潮正席捲矽谷，所有建設均需龐大資金持續輸血。
週四 (27 日)，彭博引述知情人士消息透露，阿波羅資管公司(Apollo Global Management) 正在與 Meta 進行談判，擬牽頭為其提供約 350 億美元的融資方案，以幫助 Meta 在美國開發資料中心。
知情人士表示，這家另類資產管理公司正在協商承擔該融資計畫的主要份額，其餘部分將向其他投資者分銷。目前融資談判尚處於早期階段，不能保證交易最終能夠達成。
早在上個月，Meta 執行長祖克柏已經公開表示，公司已計劃今年在 AI 相關項目上投資高達 650 億美元，其中包括建造大型新數據中心和擴充 AI 團隊。
Meta 也透露，其目標包括 2025 年啟用 1GW 的運算能力、在路易斯安那州投資 100 億美元建造資料中心，為產品線採購新一代運算晶片。華爾街見聞先前文章提到，Meta 正籌劃 2,000 億美元巨型資料中心。
Apollo 此次操盤並非偶然。這家管理資產超 6000 億美元的另類投資巨頭，近年來持續加碼 "投資級企業大額信貸" 領域。
據估算，為滿足人工智慧的需求，基礎建設需要數千億美元的資金投入。在過去一年，股市對 AI 生態系統中的關鍵企業給予了豐厚回報，這使得銀行家和投資者都急切地希望從中分一杯羹。
在這場 AI 基礎設施建設競賽中，微軟作為領跑者之一，已宣布計劃在本財年投入 800 億美元用於資料中心建設。微軟 CEO Satya Nadella 的表述也印證了業界「砸錢」的共識，他上個月表示，公司必須維持這樣的支出水準以滿足「急劇成長的需求」。
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