AI基設融資潮席捲矽谷 傳Meta擬募350億美元加碼建造資料中心 阿波羅資管牽線

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 07:20

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當微軟 (MSFT-US) 豪擲 800 億美元押注資料中心、Meta(META-US)的祖克柏宣稱「2025 年上線 1 吉瓦算力」時，一場圍繞 AI 基礎設施的資本狂潮正席捲矽谷，所有建設均需龐大資金持續輸血。

週四 (27 日)，彭博引述知情人士消息透露，阿波羅資管公司(Apollo Global Management) 正在與 Meta 進行談判，擬牽頭為其提供約 350 億美元的融資方案，以幫助 Meta 在美國開發資料中心。

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知情人士表示，這家另類資產管理公司正在協商承擔該融資計畫的主要份額，其餘部分將向其他投資者分銷。目前融資談判尚處於早期階段，不能保證交易最終能夠達成。

早在上個月，Meta 執行長祖克柏已經公開表示，公司已計劃今年在 AI 相關項目上投資高達 650 億美元，其中包括建造大型新數據中心和擴充 AI 團隊。

Meta 也透露，其目標包括 2025 年啟用 1GW 的運算能力、在路易斯安那州投資 100 億美元建造資料中心，為產品線採購新一代運算晶片。華爾街見聞先前文章提到，Meta 正籌劃 2,000 億美元巨型資料中心。

Apollo 此次操盤並非偶然。這家管理資產超 6000 億美元的另類投資巨頭，近年來持續加碼 "投資級企業大額信貸" 領域。

據估算，為滿足人工智慧的需求，基礎建設需要數千億美元的資金投入。在過去一年，股市對 AI 生態系統中的關鍵企業給予了豐厚回報，這使得銀行家和投資者都急切地希望從中分一杯羹。