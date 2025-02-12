錢砸AI還是對的！市場無懼DeepSeek威脅 Meta連漲17天

鉅亨網編譯許家華 2025-02-12 07:45

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臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 周二 (11 日) 股價僅小漲 0.3%，但已連續第 17 天上漲，這段近四周的時間內，股價上漲約 18%，今年迄今已上漲超過 22%，並且去年上漲了 54%。

Meta 大規模投資在人工智慧（AI）上，激勵投資者相信該公司將能夠將這些支出轉化為實際的收益。公司的創始人祖克格 (Mark Zuckerberg) 1 月中旬宣布，計劃今年投入高達 650 億美元的資本支出，並稱 2025 年為「AI 的決定性年份」。

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在 1 月 29 日公布的第四季度財報中，Meta 再次展示其強勁的業績和 AI 發展計畫。該季度，Meta 的營收增長 21%，達到 483.9 億美元，每股收益（EPS）增長 50%，達到 8.02 美元。華爾街多位分析師對其表現和前景讚譽有加。

在 Meta 公布強勁的業績後，RBC Capital 分析師 Brad Erickson 上調 Meta 目標股價至 800 美元。他稱：「考慮到該公司在 AI 領域的領先地位、增長用戶效用的廣泛機會，以及源於計算能力的差異化選擇，我們認為只有最少數的公司可能會像 Meta 一樣全面準備好在 AI 的長期採用中充分或超額參與。」

此外，Rosenblatt 分析師 Barton Crockett 將其目標股價上調至 846 美元，他強調：「沒有哪家企業比 Meta 更看好 AI，Meta 可能會比任何人都更能從 AI 中獲益。」