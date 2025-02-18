小米YU7，最新曝光！續航里程最遠可達820公里

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 10:12

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小米 (01810-HK) YU7 續航力曝光，中國工信部周一（17 日）公布《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第十四批)，小米 YU7 也在其中。

據《證券時報》報導，數據顯示，YU7 將提供兩種不同電池容量版，分別爲 96.3 度和 101.7 度，續航里程最遠可達 820 公里。

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去年 12 月，小米汽車官方微博發布了小米 SUV 相關消息，小米汽車表示，小米 SUV 名字爲小米 YU7，預訂 2025 年 6、7 月正式上市。

雷軍 2 月 8 日還在社交媒體上說，小米 YU7 開始冬季高速長途測試活動，主要測智慧駕駛、續航等項目。從早上 6:10 出發，晚 9:10 結束，在 15 小時測試時間裡，雷軍開了 1,310 公里，幾乎全程高速，平均時速 100km/h 以上，路上最低溫度 - 10℃，中間充電 + 休息 2 次。

2024 年小米汽車全年交付量超過 13.5 萬輛，大幅超越最初定下的 10 萬輛銷量目標。

2025 年 1 月，小米 SU7 交付量超過 2 萬輛，已連續 4 個月交付量超過 2 萬輛。雷軍已經在跨年直播中定下了 2025 年交付目標——30 萬輛。