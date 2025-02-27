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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共55位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.43元，其中最高估值5.95元，最低估值3.64元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.95(5.95)7.967.635.58
最低值3.64(3.64)4.084.715.58
平均值4.49(4.45)5.596.345.58
中位數4.43(4.34)5.566.285.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,545.62億3,382.84億3,270.12億2,638.95億
最低值1,588.00億1,792.36億2,251.64億2,638.95億
平均值2,010.57億2,442.84億2,805.02億2,638.95億
中位數1,990.38億2,405.75億2,711.06億2,638.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.170.380.171.19
營業收入166.75億269.14億269.74億609.22億

詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVDA

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