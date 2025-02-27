鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共55位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.43元，其中最高估值5.95元，最低估值3.64元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.95(5.95)
|7.96
|7.63
|5.58
|最低值
|3.64(3.64)
|4.08
|4.71
|5.58
|平均值
|4.49(4.45)
|5.59
|6.34
|5.58
|中位數
|4.43(4.34)
|5.56
|6.28
|5.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,545.62億
|3,382.84億
|3,270.12億
|2,638.95億
|最低值
|1,588.00億
|1,792.36億
|2,251.64億
|2,638.95億
|平均值
|2,010.57億
|2,442.84億
|2,805.02億
|2,638.95億
|中位數
|1,990.38億
|2,405.75億
|2,711.06億
|2,638.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|0.38
|0.17
|1.19
|營業收入
|166.75億
|269.14億
|269.74億
|609.22億
詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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