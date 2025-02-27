〈台股盤後〉輝達報喜也難救 MCSI生效尾盤爆量下殺跌349點失季線

輝達 (NVDA-US) 財報優於市場預期，不過權值股今 (27) 日表現弱勢，加上 MSCI 季度調整今天生效，盤中翻黑後一路下探，並在尾盤爆量下殺，終場跌 349.37 點或 1.49%，收在最低點 23053.18 點，失守季線，成交量放大至 5229.64 億元。