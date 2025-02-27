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〈台股盤後〉輝達報喜也難救 MCSI生效尾盤爆量下殺跌349點失季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-27 14:10

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輝達財報報喜仍救不了台股，MCSI生效尾盤爆量下殺終場跌349點。(圖：shutterstock)

輝達 (NVDA-US) 財報優於市場預期，不過權值股今 (27) 日表現弱勢，加上 MSCI 季度調整今天生效，盤中翻黑後一路下探，並在尾盤爆量下殺，終場跌 349.37 點或 1.49%，收在最低點 23053.18 點，失守季線，成交量放大至 5229.64 億元。 

電子權值股今天大多下挫，台積電 (2330-TW) 跌 20 元，收 1040 元，跌幅 1.89%，鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 跌幅沈重，分別跌逾 3% 及 2%。另外，廣達 (2382-TW) 也跌逾 3%，日月光 (3711-TW) 跌逾 2%，不過下午將召開法說會的台達電 (2308-TW) 則小漲 0.75% 暖身。 


即便輝達財報表現超乎預期，AI 概念股卻普遍疲弱，晟銘電 (3013-TW)、微星 (2377-TW)、麗臺 (2465-TW) 跌逾半根停板，光寶科 (2301-TW) 跌逾 4%，圓剛 (2417-TW)、英業達 (2356-TW) 及技嘉 (2376-TW) 也有約 3% 的跌幅。 

日前漲多的線纜族群，今天紛紛回檔修正。華新 (1605-TW) 跌逾 3%，華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW)、華電 (1603-TW) 跌約 2%，榮星 (1617-TW)、合機 (1618-TW) 則跌逾 1%。 

今天盤面亮點則聚焦機器人概念股，昆盈 (2365-TW) 漲逾半根停板，穎漢 (4562-TW) 漲逾 3%，華晶科 (3059-TW)、東台 (4526-TW) 也都有所表態。 

文章標籤

台股盤後輝達台積電MSCIAI線纜機器人

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台積電1040-1.89%
圓剛51-3.41%
聯發科1515-2.88%
廣達250.5-3.65%
日月光投控171-2.56%
台達電4020.75%
晟銘電136-8.42%
微星185-5.37%
麗臺76.7-5.07%
光寶科107-4.46%
英業達46.5-3.02%
技嘉258.5-3.00%
華新27.85-3.47%
華榮29.1-2.18%
大亞43.05-2.16%
華電36.8-2.00%
榮星18-1.91%
合機50.8-1.74%
昆盈47.17.17%
穎漢62.83.80%
鴻海174-3.60%
東台35.10.29%
華晶科48.30.63%
輝達131.283.67%

相關權證

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