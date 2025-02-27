鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛爾康(ALC-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為101.09元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛爾康(ALC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.26元，其中最高估值3.42元，最低估值3.15元，預估目標價為101.09元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.42(3.42)
|4.05
|4.51
|4.68
|最低值
|3.15(3.15)
|3.57
|4.11
|4.68
|平均值
|3.29(3.3)
|3.79
|4.29
|4.68
|中位數
|3.26(3.32)
|3.76
|4.26
|4.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.47億
|115.20億
|121.50億
|126.48億
|最低值
|101.65億
|107.80億
|116.13億
|126.48億
|平均值
|104.09億
|111.17億
|118.63億
|126.48億
|中位數
|104.15億
|110.45億
|118.44億
|126.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.09
|0.77
|0.68
|1.98
|2.06
|營業收入
|68.33億
|82.91億
|87.17億
|94.55億
|99.11億
詳細資訊請看美股內頁：
愛爾康(ALC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至-0.32元，預估目標價為185.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至430元，幅度約7.5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：直覺INTU-US的目標價調降至726元，幅度約3.2%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為59.00元
下一篇