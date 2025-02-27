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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛爾康(ALC-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為101.09元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛爾康(ALC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.32元下修至3.26元，其中最高估值3.42元，最低估值3.15元，預估目標價為101.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.42(3.42)4.054.514.68
最低值3.15(3.15)3.574.114.68
平均值3.29(3.3)3.794.294.68
中位數3.26(3.32)3.764.264.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值106.47億115.20億121.50億126.48億
最低值101.65億107.80億116.13億126.48億
平均值104.09億111.17億118.63億126.48億
中位數104.15億110.45億118.44億126.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.090.770.681.982.06
營業收入68.33億82.91億87.17億94.55億99.11億

詳細資訊請看美股內頁：
愛爾康(ALC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALC

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