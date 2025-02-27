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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為287.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.14元，其中最高估值2.24元，最低估值-4.68元，預估目標價為287.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.24(2.24)7.3312.8310.19
最低值-4.68(-4.68)0.292.536.21
平均值0.21(-0.04)4.188.28.2
中位數0.14(0.06)4.079.258.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.55億67.77億87.80億100.84億
最低值41.20億50.24億62.80億63.62億
平均值47.54億57.54億72.79億78.14億
中位數46.83億56.83億70.28億69.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-19.13-15.23-19.43-8.45
營業收入3.09億11.76億14.16億24.59億

詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSONC

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