鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為287.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.14元，其中最高估值2.24元，最低估值-4.68元，預估目標價為287.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.24(2.24)
|7.33
|12.83
|10.19
|最低值
|-4.68(-4.68)
|0.29
|2.53
|6.21
|平均值
|0.21(-0.04)
|4.18
|8.2
|8.2
|中位數
|0.14(0.06)
|4.07
|9.25
|8.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.55億
|67.77億
|87.80億
|100.84億
|最低值
|41.20億
|50.24億
|62.80億
|63.62億
|平均值
|47.54億
|57.54億
|72.79億
|78.14億
|中位數
|46.83億
|56.83億
|70.28億
|69.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-19.13
|-15.23
|-19.43
|-8.45
|營業收入
|3.09億
|11.76億
|14.16億
|24.59億
詳細資訊請看美股內頁：
BeiGene Ltd Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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