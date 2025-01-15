進店須消費！星巴克宣布北美門市不再免費開放 新規定1月27日起生效

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-15 15:02

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星巴克 (SBUX-US)周一 (13 日) 推翻自 2018 年來實施的開放政策，宣布自 1 月 27 日起，北美門市不再免費開放，進店需要消費。此舉是星巴克新任執行長 Brian Niccol 為應對銷售疲軟所宣佈的「重返星巴克」戰略的關鍵舉措之一。

新規定還明確禁止騷擾、使用威脅性語言、自帶酒水、吸煙、乞討等擾亂秩序的行為，旨在為顧客營造一個乾淨、安全的環境。

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星巴克表示，新規旨在優先考慮付費的客戶，大多數其他零售商已制定類似規定。「我們希望每個人都能在我們的門市裡受到歡迎和感到舒適。透過設立新標準，我們可以為每個人創造一個更好的環境。」

星巴克強調，新規將在北美每家門市進行公告，員工有權要求違反規定的顧客離開，必要時可報警。此外，星巴克還打算為購買飲料並在店內飲用的顧客提供一次免費續杯服務，以提升顧客消費體驗。

至於新規是否適用於星巴克中國門市，星巴克中國客服周二 (14 日) 表示，當下中國國內門市未接到有關消費入座的相關通知，進店顧客是否消費完全取決於個人意願，門市會尊重顧客的選擇。

在門市服務與體驗上，星巴克董事長兼執行長 Brian Niccol 此前指出，星巴克必須重新定位為社區咖啡館，必須向世界重新介紹星巴克，從根本上改變行銷方式，將凸顯客戶期望的手工產品並展示咖啡創新等，確保每位客戶光臨星巴克時都覺得物有所值。去年 9 月 9 日，Niccol 獲星巴克任命為新執行長。

此外，Niccol 去年 9 月也指出，星巴克近期重點是美國，必須讓佔比最大的業務恢復成長，當然在世界各地也有很多機會，團隊將專注於如何讓星巴克在中國恢復成長，並讓所有國際業務再次表現良好。