川普關稅威脅提振美元 金價跌破每盎司2900美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-27 15:04

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由於美國總統川普持續威脅要提高貿易關稅，美元走強，黃金價格在周四 (27 日) 亞洲交易時段下跌，從歷史高點進一步回落，盤中一度跌破 2900 美元。

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由於美元走強，更廣泛的金屬價格也受到壓力，美元目前單周有望實現溫和上漲，此前曾跌至 2 個半月低點。

現貨黃金在周四亞洲午盤下跌 0.9%，低至每盎司 2890.73 美元，而 4 月到期的黃金期貨下跌 0.9%，至每盎司 2903.39 美元。

現貨黃金最高曾達到每盎司 2956.37 美元，但隨著這波下挫，金價預計本周將下跌 1.4% 至 2%。