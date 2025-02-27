川普關稅威脅提振美元 金價跌破每盎司2900美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-27 15:04
由於美國總統川普持續威脅要提高貿易關稅，美元走強，黃金價格在周四 (27 日) 亞洲交易時段下跌，從歷史高點進一步回落，盤中一度跌破 2900 美元。
黃金本周從歷史高點遭遇一波獲利回吐，儘管貿易關稅提高和美國經濟降溫的前景，維持了避險需求，金價漲勢受阻。另有報導稱，美國促成的俄羅斯和烏克蘭之間的和平協議即將達成，削弱了對黃金的一些避險需求。
由於美元走強，更廣泛的金屬價格也受到壓力，美元目前單周有望實現溫和上漲，此前曾跌至 2 個半月低點。
現貨黃金在周四亞洲午盤下跌 0.9%，低至每盎司 2890.73 美元，而 4 月到期的黃金期貨下跌 0.9%，至每盎司 2903.39 美元。
現貨黃金最高曾達到每盎司 2956.37 美元，但隨著這波下挫，金價預計本周將下跌 1.4% 至 2%。
美國總統川普周三表示，即將對歐洲徵收 25% 的關稅，但對加拿大和墨西哥徵收的 25% 關稅，可能會從最初的下周截止日期延後到 4 月初。
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