瑞銀估金銀比漸回落至80 金價上看3000美元、銀價年底衝38美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-19 10:45

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川普政府宣佈對鋼鐵和鋁製品徵收關稅，從基於國家的關稅轉向商品的關稅，也改變對投資組合的影響，衝擊從集中在股票延伸至涵蓋大宗商品資產類別。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 發表看法，對大宗商品資產類別整體保持中性立場，但基本面不同讓大宗商品前景各異，看好貴金屬仍然具有價值，上調至 3,000 美元 / 盎司。

隨著川普政府推進其關稅議程，全球貿易中斷的風險上升，瑞銀最近將對貴金屬的觀點從適度看好上調至看好。尤其看好黃金和白銀，因為這兩種貴金屬是當 前環境的主要受益者。瑞銀最近將黃金今年的目標價上調至 3,000 美元 / 盎司，以反映央行（為分散外匯儲備）和 ETF 的強勁需求。

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瑞銀 CIO 表示，黃金對於增強投資組合以抵禦避險情緒飆升也至關重要；投資 者可以考慮在平衡型美元投資組合中配置 5% 黃金。其次，儘管白銀不會直接受益於央行的買盤，但金價走高仍可能為銀價提供一些支撐，因為白銀與黃金呈穩定正相關。推動銀價上漲的兩個關鍵因素——美國國債收益率下降和投資者對增加週期性大宗商品敞口的信心回升——應在未來幾個季度逐漸顯現，白銀應在下半年跑贏黃金。

瑞銀認為，金銀比價超過 90 是不可持續的，應會逐漸回落到 80 或以下。到 2025 年底，由於供應緊 張，全球工業生產復甦應在中期內支撐銀價升至 38 美元 / 盎司。短期內，投資者可以考慮賣出其 下行風險。 此外，工業金屬仍然承壓。 對基本金屬仍保持中性立場，鑒於貿易中斷和美聯儲在 1 月份通 脹數據強於預期後更趨鷹派導致經濟增長放緩，基本金屬受影響首當其衝。即使在宣佈對鋼鐵和 鋁製品徵收關稅之前，銅在中國以外的需求前景依然充滿挑戰。瑞銀預計美聯儲在 2025 年 下半年降息將有利於製造業活動，但前景仍然陷於持續地緣政治不確定性的陰霾。