〈貴金屬盤後〉川普關稅、資金湧入黃金ETF 金價今年第11次創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 06:20

‌



因對川普關稅計畫的擔憂情緒推動避險需求，黃金價格周一 (24 日) 飆升升至歷史新高，且全球最大黃金支持的 ETF 資金流入也為金價提供了額外支撐。

現貨黃金上漲 0.4% 至每盎司 2,947.48 美元，盤中稍早曾觸及 2,956.15 美元，創下今年迄今第 11 個歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.3%，至每盎司 2963.20 美元。

‌



美元指數盤中觸及 12 月 10 日以來的最低水準，讓黃金對使用其他貨幣的買家來說變得相較便宜。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，投資者認為，未來幾周、幾個月甚至更長時間內，金價將繼續升值。「黃金阻力最小的路徑仍然是橫盤整理至走高，只要不確定性持續存在，黃金就可能繼續上漲。」

美國川普總統上周預警即將徵收新關稅。市場普遍認為這些關稅計畫將引發通膨並可能激起貿易戰，從而增加對金銀等避險資產的需求。

全球最大的黃金 ETF SPDR Gold Trust 公布，上周五其黃金持有量增至 904.38 公噸，為 2023 年 8 月以來的最高水準。

黃金價格維持在每盎司 2,950 美元以上，吸引投資者將注意力轉向 3,000 美元大關，今年迄今黃金價格漲逾 12%。

投資者將關注周五公布的美國個人消費支出報告 (PCE)，因為這是聯準會(Fed) 偏好的通膨指標。根據路透調查，大多數經濟學家預期 Fed 下一季才會再次降息，此前他們本預期 3 月會降息。

此外，本周至少有 9 名美國央行官員將發表講話，預計他們將重申對進一步降息的謹慎立場。

其他貴金屬交易