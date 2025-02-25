〈貴金屬盤後〉川普關稅、資金湧入黃金ETF 金價今年第11次創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2025-02-25 06:20
因對川普關稅計畫的擔憂情緒推動避險需求，黃金價格周一 (24 日) 飆升升至歷史新高，且全球最大黃金支持的 ETF 資金流入也為金價提供了額外支撐。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 指出，投資者認為，未來幾周、幾個月甚至更長時間內，金價將繼續升值。「黃金阻力最小的路徑仍然是橫盤整理至走高，只要不確定性持續存在，黃金就可能繼續上漲。」
美國川普總統上周預警即將徵收新關稅。市場普遍認為這些關稅計畫將引發通膨並可能激起貿易戰，從而增加對金銀等避險資產的需求。
全球最大的黃金 ETF SPDR Gold Trust 公布，上周五其黃金持有量增至 904.38 公噸，為 2023 年 8 月以來的最高水準。
黃金價格維持在每盎司 2,950 美元以上，吸引投資者將注意力轉向 3,000 美元大關，今年迄今黃金價格漲逾 12%。
投資者將關注周五公布的美國個人消費支出報告 (PCE)，因為這是聯準會(Fed) 偏好的通膨指標。根據路透調查，大多數經濟學家預期 Fed 下一季才會再次降息，此前他們本預期 3 月會降息。
此外，本周至少有 9 名美國央行官員將發表講話，預計他們將重申對進一步降息的謹慎立場。
其他貴金屬交易
- 川普高關稅啟動！聯準會利率決策增變數
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉創歷史新高後 市場獲利了結 黃金仍連漲8周
- 〈貴金屬盤後〉創歷史新高後 市場獲利了結 黃金仍連漲8周
- 〈貴金屬盤後〉避險需求推動 黃金今年第十次創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉市場關注俄烏和談 美元上漲 黃金觸及歷史高點後回跌
下一篇