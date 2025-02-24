經濟不明朗因素增加 黃金價格仍接近歷史高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-24 17:20

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由於對美國經濟放緩和貿易關稅的擔憂日益加劇，避險需求增加，黃金價格在亞洲周一 (24 日) 交易時段窄幅震盪走勢，但仍接近近期高點。

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對美國經濟放緩的擔憂也助長了對黃金的需求，尤其是在上周五公佈疲軟的採購經理人指數和消費者信心指數之後。美元下跌，原因是市場押注經濟疲軟將刺激更多降息，這有利於更廣泛的金屬價格。

截至亞洲周一下午交易時段，現貨黃金價格在每盎司 2940 美元附近震盪，而 4 月到期的黃金期貨持平於每盎司 2952.97 美元。

此前一周，1 月份的零售銷售數據低於預期，加劇了人們的擔憂，即在黏性通膨和相對較高的利率壓力下，民間支出正在放緩。

另一方面，市場預期，聯準會今年將降息，交易員現在預計 2025 年的首次降息將在 7 月而不是 9 月。借貸成本降低通常有利於不支付利息的黃金。以黃金為後盾的 ETF 需求大幅增加，上周的持有量增幅為 2022 年以來最大。