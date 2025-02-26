橘焱胡同首度揮軍美國 Q3插旗加州 首店開出開丼

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 19:14

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連鎖餐飲集團橘焱胡同 (2761-TW) 今 (26) 日宣布，開丼創辦人楊哲瑋將接任總經理一職，全面統籌集團營運，而在上任之際，楊哲瑋也宣示開丼將揮軍北美，預計第三季以直營方式在加州開出首店，是橘焱胡同插旗北美市場的重要里程碑。

楊哲瑋說，在美國市場看了 3 年、籌備 1 年，才確定要開店，原因是在美國開店非常困難、投資額高，但一旦開了就很有競爭力，順利的話會很快開出第二家，預計平均客單價會較 15 美元更高。

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楊哲瑋擁有豐富的品牌經營和市場拓展經驗，曾於上海創立「元將軍牛丼壽喜燒」．奠定市場基礎後，返台創立開丼，2023 年 9 月隨著併購，正式加入橘焱胡同集團，並藉此優化業務結構，成功實現開丼獲利倍增。

楊哲瑋也曾成功引進韓國「BHC 炸雞」，讓品牌首度進駐台北大巨蛋，並取得日本「Pepper Lunch(胡椒廚房)」代理權。

展望今年，楊哲瑋總計畫於今年在國內展店 12-15 家門市，而「BHC 炸雞」和「胡同裏」品牌，將同步推進加盟體系。