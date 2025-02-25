王品強打集團龍蝦季 拚享鴨成億級品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 18:53

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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (25) 日宣布旗下中餐品牌「享鴨」、「莆田」和「丰禾」以集團採購優勢，聯合推出龍蝦季，預計可為中餐品牌挹注 800 萬元營收，在近來烤鴨店有逐漸品牌連鎖化趨勢下，享鴨正快速從中做出差異化。

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王品表示，這次是連續第三年舉辦集團聯合採購的龍蝦季，去年全台分店 3 個月共賣出 1.1 萬隻龍蝦，今年目標 2 個月賣出 1.2 萬隻，挹注新營收動能約 800 萬元。

除了展新據點，王品拚持續強化既有店的成長力道，目前旗下已有 6 個品牌月營收超過億元，包括聚、和牛涮、夏慕尼、西提、陶板屋和石二鍋，享鴨也接近億元，有助集團達到供應鏈管理綜效。