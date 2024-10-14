全家餐飲拚3年內達百店目標 個人燒肉品牌拚成國內最大

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 19:38

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連鎖餐飲業者全家餐飲 (7708-TW) 將於明 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，目標年底前掛牌，全家餐飲董事長吳勝福表示，目前全台共有 70 家直營店點，目標 3 年內達百店里程碑，並以大戶屋、IKIGAI 燒肉為展店主軸，尤其瞄準獨食商機，IKIGAI 燒肉拚成全台最大個人燒肉品牌。

全家餐飲於 2010 年 9 月成立，實收資本額 2.3 億元，截至 9 月底止，旗下大戶屋日式定食設有 45 店、bb.qCHICKEN 韓式炸雞 19 店、沃克牛排 1 店以及 IKIGAI 燒肉 5 家店，四大餐食品牌共開設 70 家直營店鋪，目前最大股東為全家 (5903-TW)，持股比重近 70%，以多品牌連鎖為主要發展策略。

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全家餐飲近 7 年營收年增均優於台灣餐飲產業，近 20 年來年均複合成長率 (CAGR) 約 6.8%，且在疫後，營收年增高達 36.8%、24.9%，顯示長期營運實力穩健增，而前三季合併營收為 17.8 億元，年增 7.91%，更創同期新高。

吳勝福說，跨足日、韓、燒肉和牛排，未來不排除代理國外知名連鎖餐飲或自創品牌的任何發展可能性，以多軌並進擴展餐飲事業。

其中， IKIGAI 燒肉主打個人燒肉套餐型式，打破過往燒肉以聚餐為主，目標將燒肉翻轉成國內消費者平日三餐的選項之一，目前每月營收年成長 20%，今年 3-7 月再快速開出 4 家店，已達成每店皆獲利的好成績。

展望後市，全家餐飲目標第四季新開 4 家店，未來每一年維持展店 8-10 家的腳步，積極搶進各地區商場、二三線城市空白商圈。