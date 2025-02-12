裕隆集團拓餐飲事業 鍋物新品牌「荿蒔敘」開出

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 20:40

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裕隆集團今 (12) 日宣布餐飲事業布局有成，繼成功打造「勺日咖啡」和「TOK 盡興食光」後，在自家新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔敘」，將提供友善兒童免費特製餐點，展現回饋在地、服務親子客的熱忱，後續仍將擴展餐飲版圖。

新北最大複合式商城新店裕隆城去年營運首年，人流突破千萬人次，今年將挑戰營收突破 57 億元，同時，餐飲生力軍蒔慕團隊陸續打造出文青質感複合式咖啡廳「勺日」、新亞洲風味創意料理餐廳「TOK 盡興食光」。

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而全新鍋物品牌「荿蒔 敘」今日開幕，以「打造家人與朋友相聚的幸福空間」為核心理念，從空間風格到食材挑選，每一個環節皆以「誠實」為根本信念，讓每一位來店顧客感受真誠待客的熱忱與對美好生活的詮釋。

「荿蒔」取自「誠實」的諧音，以艸字頭象徵食材與土地的緊密連結，忠於農作的四時五令，部分選用小農契作食材，將新鮮作物從產地直送餐桌；「敘」則是代表聚會與敘舊的意義，店內裝潢以溫暖木質調空間與柔和燈光，打造出舒適放鬆的用餐環境。