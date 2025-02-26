〈欣興展望〉去年EPS 3.34元探5年新低 外資今大砍1.19萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 18:03
IC 載板及 PCB 廠欣興 (3037-TW) ，去年第四季毛利率大減至 11.57%，爲 23 季以來新低，2024 年第四季稅後純益驟降爲 5606 萬元，單季每股純益 0.04 元，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元，是 5 年來新低。外資今天大砍欣興 1.19 萬張。
欣興股價今天以 126.5 元跳空下跌開出，終場收在 125.5 元，已跌破所有的均線，成交量則放大爲 2.41 萬張，三大法人外資賣超 1.19 萬張，投信買超 52 張，自營商賣超 153 張。
欣興 2024 年第四季營收 293.81 億元，毛利率 11.57%，季減 4.01 個百分點，年減 5.98 個百分點，爲 23 季以來新低，單季稅後純益 5606 萬元，季減 94.38%，年減 98.07%，單季每股純益 0.04 元。
對於 2024 年第四季的毛利率走滑，欣興指出，主要因載板事業部持續資本支出投入，折舊費用和營運成本上升；同時，欣興在鎖定與 AI 相關產品相關的接單生產良率不表現佳；同時，在處理並認列大陸昆山鼎鑫的報廢金額也約達 3.5 億元。
欣興 2024 年全年營收 1153.73 億元，毛利率 14.14%，年減 5.37 個百分點，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元，爲 5 年來新低。
就 2024 年產品結構分析，其中載板占 61%、HDI 板占 24%、PCB 占約 11%；依應用類別區分，電腦占 58%、通訊產品占 25%，消費性產品占 12%，車用占 5%。
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