search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

上銀2024年每股賺5.57元 擬配現金股利2.4元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 20:14

cover image of news article
上銀2024年每股賺5.57元 擬配現金股利2.4元。(鉅亨網資料照)

上銀 (2049-TW) 今 (26) 日公告 2024 年財報，稅後純益 19.72 億元，年減 3%，每股稅後純益 5.57 元。上銀同步公告，董事會決議擬配發現金股利 2.4 元，將於 5 月 28 日股東會討論。

上銀 2024 年合併營收 243.92 億元，年減 0.98%，毛利率 29.59%，年減 1.49 個百分點，營益率 8.44%，年減 2.32 個百分點。


上銀去年稅後純益 19.72 億元，年減 3%，EPS 為 5.57 元，較 2023 年 EPS 5.75 元略為下滑。

上銀今年股東會將於 5/28 登場，會中將討論配發現金股利 2.4 元，同時將改選董事。上銀 2/26 收盤價為 345.5 元。

由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展 (TIMTOS)」將於 3 月 3 日登場，吸引超過 1000 家廠商參展，使用逾 6100 個攤位，上銀集團將與子公司大銀微系統 (4576-TW) 共同參展。

 

文章標籤

上銀現金股利股東會

相關行情

台股首頁我要存股
上銀345.5-0.43%
大銀微系統154.5-1.28%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.12
加權指數法興(購) 槓桿9.5
加權指數法興(售) 槓桿9.41
加權指數法興(售) 槓桿9.82

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
大銀微

89.66%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
大銀微

89.66%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
上銀

81.82%

勝率

延伸閱讀


Empty