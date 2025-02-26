上銀2024年每股賺5.57元 擬配現金股利2.4元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 20:14
上銀 (2049-TW) 今 (26) 日公告 2024 年財報，稅後純益 19.72 億元，年減 3%，每股稅後純益 5.57 元。上銀同步公告，董事會決議擬配發現金股利 2.4 元，將於 5 月 28 日股東會討論。
上銀 2024 年合併營收 243.92 億元，年減 0.98%，毛利率 29.59%，年減 1.49 個百分點，營益率 8.44%，年減 2.32 個百分點。
上銀去年稅後純益 19.72 億元，年減 3%，EPS 為 5.57 元，較 2023 年 EPS 5.75 元略為下滑。
上銀今年股東會將於 5/28 登場，會中將討論配發現金股利 2.4 元，同時將改選董事。上銀 2/26 收盤價為 345.5 元。
由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展 (TIMTOS)」將於 3 月 3 日登場，吸引超過 1000 家廠商參展，使用逾 6100 個攤位，上銀集團將與子公司大銀微系統 (4576-TW) 共同參展。
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