上銀2024年每股賺5.57元 擬配現金股利2.4元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 20:14

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上銀 (2049-TW) 今 (26) 日公告 2024 年財報，稅後純益 19.72 億元，年減 3%，每股稅後純益 5.57 元。上銀同步公告，董事會決議擬配發現金股利 2.4 元，將於 5 月 28 日股東會討論。

上銀 2024 年合併營收 243.92 億元，年減 0.98%，毛利率 29.59%，年減 1.49 個百分點，營益率 8.44%，年減 2.32 個百分點。

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上銀去年稅後純益 19.72 億元，年減 3%，EPS 為 5.57 元，較 2023 年 EPS 5.75 元略為下滑。

上銀今年股東會將於 5/28 登場，會中將討論配發現金股利 2.4 元，同時將改選董事。上銀 2/26 收盤價為 345.5 元。